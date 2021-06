Antes del inicio de la sesión en el Senado, organizaciones travestis trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para acompañar el debate de la ley de cupo laboral para travestis-trans denominado "Diana Sacayán-Lohana Berkins". El banderazo fue convocado a las 13 por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, las organizaciones que motorizaron el proyecto que horas después se convertiría en ley.

"Como no podemos acompañar a nuestros legisladores adentro del Congreso por la pandemia y no tenemos representación directa en las Cámaras porque todavía no hay travestis sentadas en esas bancas, hacemos el pañuelazo para decir 'aquí estamos'", expresó Julieta Antunez Ríos, representante travesti de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

También estuvo al frente Say Sacayán, el hermano de Diana Sacayán, autopercibido varón trans no binarie: "Esto es algo que fuimos laburando las organizaciones travestis trans y está sumamente ligado al travesticidio de Diana porque hubo un antes y un después de eso", aseguró y agregó: "Esta ley lleva su nombre porque se logró presentar el proyecto por su militancia en el territorio que le permitió ver cuál era la política concreta para cambiarle la vida a las personas travestis trans". "Cualquier institución del Estado donde haya una persona travesti va a tener una perspectiva travesti, y eso significa ampliación de derechos", concluyó.

Por su parte, Julieta Antunez Ríos, que además es la primera enfermera travesti en la provincia de Mendoza, agregó: "Hoy es un día histórico, por primera vez la Argentina nos va a reconocer un derecho constitucional como es la igualdad en el acceso al trabajo formal que hasta el día de hoy lo teníamos vedado".

Decenas de militantes levantaron sus pañuelos rojos con el Congreso de fondo y cantaron "Ole olé, olé olá, lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más", mientras posaban para la foto grupal.

Por su parte, Marcela Tobaldi, mujer trans, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha expresó: "Somos sobrevivientes. Que hoy se pueda aprobar esta ley de inclusión y cupo laboral travesti trans en el Senado de la Nación hace a la Argentina mucho más democrática".

En el pañuelazo, también estuvo presente Alba Rueda, la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación: "Militamos y llevamos adelante una agenda sobre nuestras identidades muy unida al paradigma de Derechos Humanos, entonces de lo que habla esta ley en este momento es también un planteo esencial para la democracia", dijo la funcionario del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

Por último, Thiago Galván, varón trans de Córdoba, estudiante de Letras y vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, consideró que "este día es una emoción que nos desborda porque hace muchos años que venimos laburando esto y no solo nos puede cambiar la vida a nosotres sino a la sociedad".

En la plaza se desplegaron gazebos y banderas de distintas organizaciones que acompañaron, entre ellas: CHA, Libres y Diversxs, Mala Junta, Nuevo Encuentro, La Cámpora, 100% Diversidad y Derechos, CTA, Ctera, UTE.