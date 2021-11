Desde Rosario

Las elecciones en la provincia de Santa Fe fueron un calco de las Paso de septiembre. Con un poco más de participación pero con casi los mismos guarismos, volvió a ganar Juntos por el Cambio que así se lleva dos de los tres senadores nacionales en disputa y cinco de los nueve diputados nacionales que finalizan sus mandatos en diciembre. El Frente de Todos conserva uno de los senadores y obtiene tres diputados nacionales. La ex intendenta de Rosario Mónica Fein (Frente Progresista) será la novena diputada nacional de la provincia.

Con un 40,46 por ciento de los votos de Juntos por el Cambio, Carolina Losada -que hace veinte años vive en Buenos Aires- será la representante santafesina en el Senado Nacional junto a Dionisio Scarpìn, intendente de Avellaneda en el norte santafesino, defensor de Vicentin y militante anticuarentena explícito. Marcelo Lewandowski ocupará la banca nacional del Frente de Todos en la Cámara alta nacional. No pudo conservar su escaño María de los Angeles Sacnun, legisladora de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La diferencia entre la coalición del Pro y el peronismo en Santa Fe volvió a ser casi ocho puntos porcentuales. Votos que se perdieron respecto de la elección de hace dos años que llevó a la Gobernación a Omar Perotti.

La muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz por covid, dejó un hueco imposible de llenar en el Frente Progresista y fue su viuda Clara García la que salió a ocupar ese inmenso lugar y sólo pudo llevar a la coalición del socialismo que gobernó doce años la provincia a un escaso trece por ciento de los sufragios, lejos de una banca en el Senado y sólo pudo otorgarle a Fein un asiento en la Cámara baja nacional.

Así Santa Fe ya no es aquella provincia “de tercios” junto con el peronismo y el macrismo sino que empieza a sumarse a la polarización de la mayoría de los distritos electorales.

El gobernador Perotti iba de candidato a senador suplente de Lewandowski con lo cual su nombre quedó atado a la suerte del espacio peronista en estas elecciones. Pero todos sabían que su principal candidato era Roberto Mirabella que encabezó la lista de postulantes a diputados nacionales luego de los reacomodamientos que hubo que hacer tras la interna contra Agustìn Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

La ciudad de Rosario conserva su impronta autónoma y en los comicios locales para concejales se impuso el Frente Progresista, aunque ya con su nueva conducción a cargo del intendente Pablo Javkin que no proviene del socialismo. El Frente de Todos fue la segunda fuerza más votada y Juntos por el Cambio se ubicó en el tercer lugar y sólo pudo renovar tres de las seis bancas que puso en disputa. Un dato curioso de la elección local fue que cuatro de los cinco primeros candidatos de las listas fueron ex periodistas televisivos locales. Un claro interrogante para la política tradicional que si bien no es un fenómeno nuevo en la ciudad, sí sorprendió en la cantidad.