El gobierno de Salta convocó a la apertura de paritarias 2022 a los gremios docentes, cuya primera reunión será hoy a las 11 en el Centro Cívico del Grand Bourg. Los representantes gremiales anticiparon que la principal premisa es que el acuerdo salarial para este año sea superior a la inflación proyectada, que, según algunas consultoras, rondará entre un 55% y un 60%.

El año pasado el acuerdo en la provincia cerró en un incremento del 51%, superando la paritaria nacional, que terminó en un 45,5%. Por eso, los gremios esperan mantener la misma dinámica, y ponen énfasis en que sean claros los períodos de revisión de las cláusulas, atendiendo la situación económica del país. Eso implica que se defina si se hará un acuerdo anual y si las revisaciones serán semestrales o trimestrales.

El secretario general de la CTA Salta y representante de la Agremiación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, dijo a Salta/12 que en un contexto de inflación "sería irresponsable hablar de un porcentaje", por lo que están pendientes de lo que informará hoy el gobierno respecto a la situación económica.



Aún así Mazzone agregó que una de las certezas que tienen como gremio es que "todos los gobiernos tienen plata". Recordando que el acuerdo del año pasado en la provincia superó a la inflación, que cerró en un 50,8%. Además, resaltó que se logró la entrega de un bono de 20 mil pesos en enero de este año.

Los gremios docentes ya saben que los empleados mercantiles cerraron sus paritarias en un 54%, lo que puede considerarse como "un punto de partida de un gremio", según Mazzone, quien puntualizó que se debe analizar el contexto de cada uno de los gremios y sectores.

Mazzone resaltó que la recaudación de la AFIP subió un 51,6%, en enero y que hay 17 meses de crecimiento con un porcentaje por encima de la inflación. El propósito es que el salario docente "esté por encima de la inflación para no perder", subrayó. Aseguró que esa discusión debe darse en los mejores términos porque cuando los gobiernos habilitan "impuestazos", como la suba de los servicios de agua, luz, y transporte en Salta, no hay cuestionamientos, pero cuando se negocian los sueldos "ponen peros o miran al costado".

"Es momento que cuando se discuta el salario de los trabajadores se entienda que tiene que estar por sobre la inflación", reiteró. La dinámica de cambio de los precios de consumo preocupa a la docencia y apela a que las negociaciones consideren este escenario. Por ejemplo, si se acuerda una suba del 12%, pero la inflación llegó a un 15% en un determinado mes, automáticamente se tienen que adecuar el salario en el mes siguiente, graficó Mazzone. Recordó asimismo que el año pasado, durante algunos meses estuvieron por debajo de la inflación (pasó en julio), y este año "queremos que en ningún mes se esté por debajo".

En el caso de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), su titular, Guillermo Burich, resaltó el entendimiento logrado el año pasado y sostuvo que trabajarán de la misma manera apelando a que "los acuerdos sean firmes y siempre arriba de la inflación". Afirmó que en 2021 "se tuvo uno de los mejores arreglos de los últimos años" y que los montos fijados impactaron significativamente en el sueldo docente.

Al panorama salarial Burich también sumó el debate en torno a las condiciones de infraestructura. Contó que la UDA está llevando adelante un relevamiento para ver "cómo viene el trabajo de refacción y puesta a punto de las escuelas", dado que desde hace años muchas instituciones están deterioradas.

Precisamente, la semana pasada el gobierno provincial anunció una inversión de $3.100 millones destinada a mejorar la infraestructura escolar, con obras que se ejecutarán durante todo este año. De esta manera se emprenderá la construcción de edificios y de aulas nuevas, el arreglo de sanitarios, la normalización de instalación eléctrica y la refacción y ampliación de escuelas.



La atención también está puesta en la cuestión de las titularizaciones y los nombramientos docentes, y la contratación del personal de maestranza, que resulta "una falencia que viene desde hace muchos años". En ese sentido, Burich dijo que guardan las mejores expectativas para las paritarias de este año porque "creemos que (el gobierno provincial) viene trabajando de manera adecuada".

En paralelo, siguen las negociaciones de la paritaria nacional, que mantendrá un nuevo encuentro este viernes, también a las 11.



Con miras a continuar la relación

Por su parte, la titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), Victoria Cervera, mantuvo cautela, porque es la primera reunión paritaria, en las que usualmente el gobierno suele mostrar un panorama económico general de la provincia, y comunicó que luego de ese primer encuentro, mantendrán una asamblea con sus afiliados en la que plantearán las posiciones que tomarán como Sindicato.

Si bien el gobierno salteño suele reunirse con quienes integran la Mesa Intergremial, donde estaba Sitepsa junto a UDA, CTA-A, ATE, UPCN, SADOP y AMET, el año pasado el espacio que conduce Cervera se alejó de la Mesa porque se acopló al reclamo docente que llevó adelante el sector de Docentes Autoconvocados, por no sentirse representados por ninguna entidad gremial.

En ese marco Sitepsa y Autoconvocados realizaron un paro durante todo agosto del año pasado. Para poder terminar con la medida de fuerza, uno de los acuerdos logrados con el gobierno fue la creación de mesas técnicas junto a autoridades ministeriales con el propósito de elaborar distintas propuestas que permitan un mejor saneamiento de las grillas docentes, como todas las discusiones que hacen a la carrera docente.

La cuestión de las grillas es uno de los puntos principales que discutirá el Sindicato en las paritarias de este año. "La estrategia que podamos adoptar, va a surgir a partir de la asamblea", reiteró Cervera.

En medio del conflicto docente, Sitepsa se convirtió en puente entre el gobierno provincial y los Autoconvocados. Y al ser consultada sobre cómo seguía el vínculo, Cervera afirmó que mantienen un diálogo permanente con ese sector, reiterando que, en caso de ser necesario, volverán a darle representación legal ante el gobierno.

"Esperamos realmente que el gobierno tenga la suficiente apertura para poder discutir una propuesta acorde a la proyección inflacionaria que se está visualizando", deseó.

Los Docentes Autonconvocados no fueron convocados a la discusión salarial e informaron que presentarán una nota ante el Ministerio de Educación y Sitepsa para saber en qué situación se encontraban y definir qué posición tomar, puesto que también estuvieron trabajando en las mesas técnicas que se iniciaron en septiembre y finalizaron en diciembre del año pasado.

Se va AMET

Por su parte, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, informó a Salta/12 que dejarán de formar parte de la Mesa Intergremial, cuyo espacio permitía reunir todas las demandas de las instituciones gremiales para agilizar el proceso de negociación. En ese sentido, contó que asistirán a la reunión de apertura de paritarias de hoy, pero los próximos encuentros se darán de manera separada del resto y sólo reunirán a delegados zonales de la AMET.

Alcalá dijo que en antiguos acuerdos se dijo que se iba a dar respuesta a demandas específicas de la educación técnica, pero "nunca se cumplieron". "Entendemos que la educación técnica tiene múltiples inconvenientes y no se puede resolver con otros gremios y en mesas conjuntas", explicó.

Si bien sostuvo que en el aspecto salarial coincide en que el arreglo debe ser superior a los índices de inflación proyectados, entendió que este no debe ser el único tema que se trabaje en las negociaciones. "Hoy se trabaja solo lo del salario, pero nos preocupan también las escuelas, la parte pedagógica, y entonces queremos analizar todo, entendiendo nuestras particularidades", afirmó.

A modo de ejemplo, Alcalá contó que la infraestructura escolar es una de sus máximas preocupaciones, puesto que la enseñanza técnica requiere de espacios propios como laboratorios o talleres que deben estar equipados como corresponde. Pero "no hubo avances en cuanto a mantenimiento y refacción", cuestionó.

Precisamente el año pasado, se conocieron varias situaciones de instituciones técnicas que denunciaban la mala infraestructura, llegando a caerse el techo en algunas. Otra preocupación es lo que pasa en las escuelas agrotécnicas, no sólo con respecto a los cargos docentes, sino porque no cuentan con un espacio adecuado para realizar las prácticas o no hay equipamiento que permita un mejor aprendizaje.