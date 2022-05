El arco político se encuentra expectante el discurso que dará Cristina Kirchner este viernes a las 17 horas. Esta tarde, la vicepresidenta reaparecerá en público tras varias semanas, en medio de las internas del Frente de Todos, y se esperan definiciones sobre el rumbo de la coalición por parte de la expresidenta.



En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Cristina Kirchner ofrecerá una ponencia doctoral titulada "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", y recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Qué dijo Cristina Kirchner en sus últimas apariciones púbicas

Esta semana, mientras distintos referentes del kirchnerismo intensificaron sus críticas hacía la gestión del ministro de economía Martín Guzman, la vicepresidenta felicitó a Secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Omar Palazzo, por haber logrado junto a su sindicato un aumento del 60 por ciento en la paritaria 2022. De esta forma, Cristina marcó ese aumento como una pauta a imitar.

"¡Felicitaciones, compañero Palazzo!", expresó Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter, al hacerse eco del anuncio del acuerdo salarial comunicado por el jefe del gremio.



Esta misma semana, Cristina compartió en sus redes una foto del encuentro con Pilar del Río, esposa del Premio Nobel de Literatura José Saramago. En la publicación, la vicepresidenta recordó el ballotage del 2003 y trazó diferencias entre la legitimidad de origen y la legitimidad de gestión.



"En se momento la pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", aseveró la expresidenta.



Ese mensaje fue leído por algunos analistas como un mensaje directo a Alberto Fernández.

"Que te pongan una banda y el bastón no significa que tengas poder"

En abril, la vicepresidenta inauguró la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), con un discurso donde reivindicó el rol del Estado para combatir la desigualdad en el mundo, llamó "necios y cínicos" a quienes desmerecen la importancia del Estado en las sociedades y renovó sus críticas al Poder Judicial.

En uno de los fragmentos más destacados de su discurso, Cristina se refirió al poder limitado con que cuentan los presidentes ante el Poder Real, para luego remarcar que el "poder" se expresa "cuando alguien toma una decisión y esta decisión puede ser aplicada y es respetada por el conjunto de la sociedad".



Así, diferenció el ejercicio del poder de la posesión de los atributos del mando, como el bastón y la banda presidencial, que se reciben los mandatarios al iniciar el período de Gobierno.

"Que te pongan una banda y te pongan el bastón no significa que tengas poder", advirtió. "Créanme, lo digo por experiencia, y ni te cuento cuando no se hacen las cosas que hay que hacer"

El libro de regalo a Alberto Fernández

El 2 de abril, al encabezar en el Congreso un homenaje a los trabajadores legislativos que hace 40 años combatieron en la Guerra de Malvinas, Cristina Kirchner reveló que le regaló un libro para su cumpleaños al presidente Alberto Fernández, ironizó sobre las diferencias internas y dejó un fuerte mensaje sobre el rol de la dirigencia política a la hora de defender los intereses nacionales.

"Hoy se lo mandé de regalo al Presidente --contó, para enseguida agregar entre risas--, para que después la vocera no diga que no le regalo nada en el cumpleaños. Si no, ya veo el lunes 'miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito en el cumpleaños'", dijo la vicepresidenta a dos días de que el primer mandatario cumpliera los 63 años.

Fernández de Kirchner detalló que Diario de una temporada en el quinto piso, el libro elegido como regalo, "relata las experiencias del primer gobierno democrático y los distintos equipos económicos que lo sucedieron" y que "es de una extraordinaria actualidad".