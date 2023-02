Luego de derrotar el miércoles por la noche a Banfield por 3 a 2 en la semifinal de Trofeo de Campeones 2020, el plantel de River hizo tareas regenerativas en la ciudad de Córdoba y emprendió el regreso a la ciudad de Buenos Aires. El director técnico Martín Demichelis evalúa hacer algunos cambios para enfrentar a Arsenal de Sarandí el domingo a las 19.15 en el estadio Monumental.



Luego de asegurarse la final contra Boca Juniors, River trabajó en el estadio La Boutique, de Talleres de Córdoba y Demichelis analizó junto con su cuerpo técnico introducir algunas modificaciones en la defensa, que tuvo un flojo rendimiento ante Banfield, y en al ataque en el cual el colombiano Miguel Borja no pudo completar el partido por algunas molestias musculares.



En el fondo, Demichelis ya tiene disponible al chileno Paulo Díaz, quien el domingo realizó una práctica de fútbol sin inconvenientes y está listo para jugar tras un parate de casi tres meses por la artroscopia que le realizaron el año pasado. Por otro lado, el posible descanso para Borja dependerá de su evolución ya que en los últimos dos partidos salió con molestias musculares. De no poder estar el colombiano, Pablo Solari irá en su lugar y el venezolano Salomón Rondón seguirá siendo el centrodelantero.



Además, resta saber qué sucederá con José Paradela, quien descansó ante Banfield luego de ser uno de los mejores jugadores en los primeros cuatro partidos del equipo. Santiago Simón lo reemplazó el miércoles en muy buen nivel, hizo dos de los tres goles con sendos remates desde fuera del área y podría ser ratificado para el domingo.



Por su parte, Agustín Palavecino, quien sufrió algunos inconvenientes estomacales y por eso no fue tenido en cuenta por Demichelis, se entrenó con normalidad y podría ser de la partida el domingo contra Arsenal. En tanto que el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien el domingo tuvo una práctica de media hora de fútbol luego de la artroscopia que atravesó en diciembre del año pasado tras regresar del Mundial de Qatar, será probado para poder estar en la lista de convocados.