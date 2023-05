Tan solo minutos después del cierre del Congreso del PJ, en el que se escucharon cánticos a favor de una candidatura de la vicepresidenta, la propia Cristina Kirchner publicó una carta en la que ratificó que no se presentará a elecciones y fundamentó la decisión del Partido Judicial en proscribir no solo a ella, sino "a todo el peronismo". Además en la misiva le pidió al Frente de Todos que construya un programa de gobierno "que vuelva a enamorar a los argentinos y argentinas".

A continuación, los puntos centrales de la carta

La suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

La vicepresidenta puso como contexto para insistir en que ella no será candidata a ningún cargo para estas elecciones a la reciente decisión de la Corte Suprema, que "después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral".

La vicepresidente resaltó que la decisión tuvo "un claro objetivo político: perjudicar al peronismo", además de "tapar sus propios delitos", en referencia a las acusaciones por los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida", sentenció.

Proscripción del peronismo

"No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral", sostuvo la vicepresidenta en la carta dirigida a "los compañeros y compañeras", tras el operativo clamor que buscó revertir la decisión que ella anunció el 6 de diciembre pasdo.

La vicepresidenta insistió en que los fallos emitidos para suspender las elecciones provinciales, a pocas horas de los comicios, "no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada". "Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral", denunció.

Programa de gobierno

"Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial", planteó la ex presidenta y pidió al peronismo que en frente a la derecha en la campaña electoral como el "espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación".

"Resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas", sentenció y convocó a los compañeros y compañeras a convencer a los y las argentinas de que "un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable".

La vicepresidenta consideró que un programa de gobierno "es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto".

El Partido Judicial, 'task force' del macrismo

FMI

En su carta a los "compañeros y compañeras", Cristina Kirchner recordó que la actual crisis económica comenzó con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo que finalizó, otra vez, en un acuerdo con el FMI. "La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina", reseñó.

En ese punto, la vicepresidenta diferenció su nuevo rechazo a ser candidata presidencial --en medio de otro operativo clamor-- con la que enfrentaron el ex presidente Mauricio Macri y el presidente Alberto Fernández. "La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral", señaló.

Violencia política

Además de describir la crisis económica actual, la vicepresidenta enmarcó la campaña electoral en un alarmente clima de violencia que, señaló, no se vivió ni siquiera en las crisis de hiperinflación de 1989 ni en la caída de la convertibilidad de 2001, cuando no se puso "en duda el Pacto Democrático plebiscitado en octubre de 1983".

Crsitina describió ese pacto como el que señala que "ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político". Sin embargo, consideró que "hoy, los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina".

En marco, la vicepresidenta describió el accionar de grupo como Revolución Federal que llevaron frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias, guillotinas y antorchas, y señaló que ocurrió como consecuencia de "la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos".

"El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste", señaló y recordó que "la culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida".

"Luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia", advirtió la ex presidenta y aseguró que "confirma sin lugar a dudas", que esos grupos "eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura".