Hoy se elige gobernador en San Luis, en tiempo y forma prefijados. Tucumán también revalida sus autoridades pero con delay impuesto por la Corte Suprema de Justicia. En Mendoza se celebran primarias previas a un comicio general, ya en invierno. Corrientes votó a su mandatario en 2021; hoy se votan autoridades legislativas y comunales.



Son provincias diversas, con historias propias y únicas. Siempre es lanzado arriesgar pronósticos en la previa, sobre todo cuando hay surtidas variaciones de scores en danza. De cualquier manera, es verosímil que las votaciones arrojen un saldo de amplia o relativa continuidad, con vigencia de los oficialismos. No de cambio copernicano o de cataclismo. Ojalá que los niveles de participación sean razonables, que se desarrollen jornadas pacíficas con clima de civismo como en los anteriores comicios territoriales de este año.

Impresiona, abisma, preocupa el cuadro nacional, en el mes de cierre de listas. Proliferan maniobras autodestructivas, operaciones berretas, polémicas deprimentes o guarras. Un conspiranoico supondría que hay conjura, que todos "juegan" para el diputado Javier Milei. Ocurre así aunque sin transa ni pactos clandestinos sino por torpezas cruzadas.

Juntos por el Cambio (JpC) pintaba favorito hace un año, se enredó en su propia madeja por ambiciones, impericias y falta de conducción. El expresidente Mauricio Macri dio un paso al costado para no caer al precipicio. El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ex ministra Patricia Bullrich se chumban y lastiman de modo permanente. Las cuestiones programáticas quedan de lado, a menos que se nombre así al dilema pseudo hamletiano de “sumar o no sumar”, al existencial de “qué hacer con el peronismo no K” y otras simplezas. El culebrón enhebra sainetes. Los cambiemitas se auto perciben perdiendo votos mes a mes, el gobernador jujeño Gerardo Morales lo sincera y cuantifica. No interesa la exactitud del cálculo: incide en sus conductas, equivale a hechos.

En el Frente de Todos (FdT) el debate táctico divide aguas, encrespa espíritus, envenena las lenguas. ¿Lista “de unidad” en las Primarias Abiertas nacionales (PASO) o competencia entre dos o más listas? El ministro de Economía Sergio Massa exige boleta única, amaga con renunciar en caso contrario. Lo hace en charlas con silenciador o a través de voceras con jinetas como la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.

Los gobernadores peronistas congregados en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) difunden un documento. Piden, “exigen” lista de unidad, federalismo en la toma de decisiones. Estirando un cachito: que se concrete presencia de las provincias (sus autoridades) en las virtuales mesas de decisión. Es sensato deducir un pedido en tinta limón: gobernadores con un lugar en la fórmula presidencial (que solo incluye dos nombres).

El backstage del encuentro del CFI incluyó llamadas personales de Massa a cada uno de los asistentes, confirman varios de ellos en “off the record”, sshh. El ministro expresó en privado lo que expone en público: no queda lugar para más quilombos, no hay que jugar a los soldaditos. Contra lo que sugiere el documento, más bizantino y moderado que lo que parece a primera vista, no hubo unanimidad en los gobernadores. No todos son críticos acérrimos de las PASO, sí la mayoría. El afán de contentar-contener a Massa hizo el resto. Por lo bajo los mandatarios rezongan por las duras reducciones presupuestarias de este año que frenan obras públicas o emprendimientos conjuntos con Nación. Las quejas no se zarandean en el Agora pero pesan en cada distrito y agrian la relación con la Rosada y con Economía.

Sigamos por partes, de lo nacional a lo provincial.

**

La tapa de “Clarín”, conducción: “Imagine que compitan varios compañeros en las PASO. Que entre todos sumen más votos que Milei pero que la boleta del libertario sea la más votada. Y que el ganador del FdT termine tercero o cuarto, individualmente. ¿Se imagina la tapa de Clarín, el lunes?”. Un cruzado de la unidad peronista conversa con este cronista quien imagina la situación, con sobrados motivos. Primero porque el argumento es tópico, lugar común de una facción. Segundo porque uno es del siglo XX y presta atención a la tapa de los diarios. Y más al poder fáctico del Multimedio Clarín, un pulpo corpulento con numerosos tentáculos… el periódico es uno.

Ese lunes, lucubra y contesta uno, la tapa de Clarín titulará “Derrota K” con cualquier resultado. Aunque salga primero. Los mercados reaccionarán cómo se les cante porque “ellos” definen la tapa de Clarín y sus movidas financieras. No son animal spirits que reaccionan ante el contexto, son sus titiriteros.

Desmesurado el prurito por la meneada tapa, asombroso que el peronismo se deje conducir por Clarín, de un modo u otro.

La polémica vale, ojo, dejando al margen la obsesión con el Grupo. Merece afinarse a términos políticos más atentos a la gente común no encuadrada, a la base propia y fiel, a la unidad de la coalición, a su competitividad en el cuarto oscuro. O sea, a los factores democráticos en una contienda crucial.

Cualquier definición sobre lo conveniente se funda en hipótesis. Los precedentes no ayudan… no hay situaciones similares en elecciones post 1983.

Una mayoría amplia de la dirigencia oficialista propugna lista única. Motivo central: la gobernabilidad de los próximos meses, con centro en la economía. El internismo y la indefinición machucan la gobernabilidad, un criterio indudable.

En segundo plano, aunque se diga menos, Massa maneja un doble comando para impulsar la lista única. Tiene en sus manos al Gabinete. Los paliques con los gobernadores valen de ejemplo y de alerta. La renuncia sería una bomba neutrónica. Sí, pero… tal vez la onda expansiva dañaría al propio ministro.

Los presidenciables posibles del sector “Unidad”: el ministro Eduardo De Pedro, Massa mismo. Un poco atrás, contra su propio criterio, el gobernador Axel Kicillof. El orden de tamaños factores alteraría mucho el producto.

Una parte de los gobernadores, el Frente Renovador de Massa, el kirchnerismo, se supone que la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner promueven la unidad. Varios les pegan duro a los compañeros reticentes.

Entre estos, se destaca el embajador Daniel Scioli. Lo aúpa el presidente Alberto Fernández quien lo niega verbalmente mientras lo confirma en los hechos. Pruebas al canto: el compromiso manifiesto del fidelísimo ministro del Interior Aníbal Fernández, el casi indisimulado del Canciller Santiago Cafiero. Scioli hace campaña con empuje propio y aval desde Olivos.

El Jefe de Gabinete Agustín Rossi propulsa también internas competitivas. “Daniel” y “el Chivo” aducen que no hay candidatos que garanticen por sí solos muchos votos, que la competencia atrae, que con varios postulantes la sumatoria crecería. Rossi recibió con estupor el anuncio del documento de “los gobernas”.

La incertidumbre tiñe el panorama, el internismo dañino lo agrava. En un contorno magmático este cronista intuye que internas competitivas sin violencias verbales sumarían ciudadanos, paliarían una deuda de participación que aqueja a la política toda y al oficialismo. Para ser franco con quien lee, lo sugiere pero sin el tupé de creerse dueño de esa verdad-. Relativizando su juicio personal a sabiendas de que se mezclan pálpitos y preferencias.

Quien les habla entiende que es fundamental un candidato decidido y designado, con ideas en la cabeza y fuego en el corazón. Que iluminar el futuro impone contar con alguien al frente, capaz de interpelar a la ciudadanía, de sacudir su modorra, sacarlos del presente continuo que agobia o desmoraliza. Si se cumplen dichos requisitos pierde peso el dilema “Lista de unidad versus PASO competitivas”.

Como yapa, si hay dos listas, una apoyada por la mayoría de la dirigencia frentista y del núcleo duro del peronismo, seguramente la interna propendería a ser despareja, muy sesgada hacia ese sector. El saldo, no tan diferente, al de una lista única: el ganador se llevaría la parte del león. Otro vaticinio, cuestionará usted… ¿qué quiere que haga?

**

Tucumán querido: Las elecciones de hoy se abordan en otras notas de Página 12 a las que se remite y esta columna las analizará mañana, con el resultado puesto lo que es mucho más nutritivo.

En Tucumán se reimprimieron las boletas, una inversión alta y mano de obra intensiva merced un sistema organizado con los “acoples”, un quebradero de cabeza para fiscales y autoridades de mesa. El gobernador Juan Manzur resolvió renunciar la candidatura a vice, el trámite ante la Corte devino abstracto, el pueblo elige. El peronista Osvaldo Jaldo sigue siendo favorito para mantener la gobernación. Los cambiemitas lo son para conservar la intendencia de San Miguel de Tucumán. Se cruzan apuestas por Tafí Viejo, otra ciudad poblada de la provincia, hasta ahora administrada por el peronismo donde se vaticina un final abierto.

Insistimos en un clásico: las estimaciones previas son aire, los votos realidades.

Tucumán es, medida en habitantes, el sexto distrito del país. El más poblado de los que revalidaron autoridades hasta hoy. Milei cuenta allí con un aliado territorial fuerte, Fuerza Republicana de Eduardo Bussi. La mejor implantada de sus alianzas federales, hasta hoy. Si sostiene desempeños anteriores y cercanos podría ser un “digno” tercero con un porcentual de dos dígitos, alguna presencia en la Legislatura. Se sabrá al finalizar el escrutinio.

**

Sin el Alberto ni el Adolfo: En San Luis no será candidato a gobernador ningún Rodríguez Saá; ni Alberto que termina el cuarto mandato ni Adolfo que cumplió cinco. Es noticia…

Están distanciados, peleados desde hace años. El gobernador impulsa a Jorge “Gato” Fernández. El expresidente Adolfo Rodríguez Saá acompaña una lista de prosapia cambiemita, que encabeza un ex aliado de ambos, Claudio Poggi. Ley de Lemas en la provincia para complicar lecturas sencillitas y conteo de los votos.

El peronismo sanluiseño comanda una provincia poco poblada y usualmente bien administrada. Un éxito oficialista prolongará, en odres nuevos, la aprobación popular a la dinastía Rodríguez Saá que se remonta a un pasado más lejano que 1983. Una victoria de Poggi haría sonreír “al Adolfo” y modificaría más la historia local. Aunque Poggi es astilla del mismo palo lo que habilitaría parangones con el triunfo de Rolando “Rolo” Figueroa (ex Movimiento Popular Neuquino) en las elecciones de Neuquén. Es al cuete apurarse, esta noche se sabrá, cuando se cuente la última boleta.

Tucumán es un distrito muy poblado, no así San Luis. Pero el porvenir sanluiseño suscita alto interés nacional. ES una de las ocho provincias que reemplazará a sus tres senadores. Las listas cierran en un par de semanas. Podría ser espacio de revancha o de doblete para algún Rodríguez Saá… dejemos el futurismo inminente para fines de mes.

**

Cierre a corto plazo. El gobernador mendocino y radical, Alfredo Cornejo calcula prevalecer en las primarias de hoy. Y ser reelecto, una hazaña para el esquivo sistema de sucesión en su provincia.

Los radicales correntinos intuyen que superarán holgadamente la mitad de los votos, cuando están pesimistas.

Habrá que rechequear. En el panorama general, es posible que hoy venzan tres oficialismos, acaso cuatro. Dos llamaría la atención. Tal la tendencia aunque los partidos hay que jugarlos.

El cuadro nacional derrama incertidumbre, comportamientos poco profesionales de dirigentes de primer nivel. Si el padrón ciudadano le concediera más del 20 por ciento de los votos a Milei en primera vuelta se concretaría una regresión política preocupante, ratificada por la ciudadanía. Ni que hablar si llegara a segunda vuelta o a la Casa Rosada. Este cronista conserva escepticismo al respecto pero no puede fundar sus juicios en datos irrefutables.

El gobierno hace menos ruido con las internas que los cambiemitas pero está empantanado mientras corre el reloj. No consigue cerrar pactos sensatos, ordenarse, transmitir cohesión y respeto hacia afuera.

Mañana la seguimos, analizando los pronunciamientos populares, a menudo más interesantes que las movidas de los políticos o los devaneos de los periodistas.

[email protected]