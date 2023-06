La fórmula de unidad de Unión por la Patria aún no tranquilizó la interna

Por María Cafferata

Aún sin PASO --entre el albertismo y el kirchnerismo/massismo, al menos--, la interna oficialista continúa como si no se acabara de acordar un candidato de unidad. Mientras el cristinismo acusa al albertismo de haberse quedado con lugares en las listas que le correspondían a Daniel Scioli, el albertismo responde denunciando que no existió tal "traición" y le reprocha a Cristina Fernández de Kirchner sus pases de factura en el acto del lunes. Comenzó con Victoria Tolosa Paz, quien denunció que "el destrato" de CFK no se le iba "a borrar fácil". Salió a responderle Teresa García: "No se merecen el cargo que van a ocupar", acusó, apuntando contra el lugar en las listas que tienen Tolosa Paz y Santiago Cafiero. En medio de los tiroteos internos, Sergio Massa intenta poner en marcha su campaña presidencial. "No es que tomé la decisión de ser candidato sino que terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno y eso me llevó a ser la cara de un espacio mucho más amplio", reflexionó el ministro de Economía en una convención de la Cámara Argentina de la Construcción. En Unión por la Patria, mientras tanto, las balas vuelan y si hay algo en lo que coinciden todes es en una cosa: "Esto no es bueno para la campaña".