Alberto Fernández votará en la UCA de Puerto Madero

El Presidente emitirá su voto a las 9 de la mañana. Días atrás, en declaraciones a los medios, el mandatario reconoció que le genera “mucho esfuerzo” mantenerse “al margen de la campaña” del oficialismo para las próximas elecciones y que no tenía definido si esperaría los resultados en el “búnker” de Unión por la Patria. “Estoy tratando con mucho esfuerzo mantenerme al margen de la campaña porque entiendo que no debo ser yo el jefe de campaña sino los propios candidatos”, subrayó el jefe de Estado. “Esa prescindencia debe tomarse como una muestra de la voluntad de favorecer la convivencia democrática”, y no de otra manera.