Horario de votación

Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas, según definió la Cámara Nacional Electoral.

Una vez finalizado ese plazo de 10 horas, no se puede votar.

Las personas que no emitan su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido tendrán que abonar una multa.