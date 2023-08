Luego de la victoria de la fórmula integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel en las PASO, la candidata a presidenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, aseguró que no le sorprendieron los resultados del domingo pasado.

Además, la abogada y dirigenta nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) sostuvo que "hay una desconexión entre la dirigencia política tradicional y lo que se vive por abajo".

"Vos ves al pibe de Rappi que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene ART, pedalea todo el día para ganarse el mango arriba de una bicicleta y el pibe ese piensa: '¿qué derechos me van a sacar? ¿La bici?", planteó Bregman en AM750.

En ese marco, señaló que la devaluación que hizo el Gobierno este lunes golpea directamente en los ingresos de los trabajadores precarizados y que "para entender cómo surgen estos fenómenos hay que entender estas cuestiones estructurales".

Por otra parte, Bregman habló sobre la propuesta de los vouchers educativos que impulsa Javier Milei y sostuvo que las escuelas tiene que volver "a ser sentidas por toda la población como parte de una gran conquista en nuestro país".

"Hay que enfrentar duramente la propuesta de la derecha de escuelas voucher, pero a la par pelear por presupuesto educativo (...) En la degradación de las condiciones se montan estas ideologías", reflexionó la candidata a presidenta en Mediodía 750.

Por último, se refirió a las declaraciones de Milei respecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y explicó que legalmente no se puede derogar por un plebiscito.

"Más allá de eso, las mujeres y disidencias nos tenemos que despertar y volver a tomar la calle. Son muchos agravios, muchos ataques como para que sigamos en silencio. Tenemos que recuperar esa marea que nos hizo conocidas en todo el mundo y vas a ver que estos machitos se van a callar la boca", concluyó.