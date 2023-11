Para organizar el descanso de verano es útil conocer cuál es el primer feriado del 2024. En Argentina, el 1º de enero, día de la celebración de año nuevo, es uno de los feriados inamovibles. Cómo el próximo año esa fecha cae lunes, el 2024 arranca con un fin de semana largo de tres días.

La Ley 27399 establece los criterios para definir el calendario de feriados. La norma, sancionada en 2017, diferencia tres tipos de días de descanso: feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables.



Cuáles son los feriados Inamovibles 2024

En Argentina, los feriados inamovibles son:

1° de enero: Año Nuevo



Lunes y Martes de Carnaval



24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



Viernes Santo



2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajo



25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Cuáles son los feriados trasladables 2024

Los feriados que pueden ser trasladados, dependiendo del día de la semana en el que caigan, son:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Como regla general, los feriados que caen los días martes y miércoles se trasladan al lunes anterior. Mientras que los que coinciden con los días jueves y viernes se trasladan al lunes siguiente.

¿Cuánto se paga un feriado?

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los trabajadores no tienen la obligación de trabajar los días feriados. Si lo hacen se les debe abonar jornada doble, es decir, un 100% más que un día normal. Si no trabajan, se les debe abonar lo equivalente a una jornada simple, sin importar que no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

A diferencia de los feriados, los días no laborales son optativos para el empleador. Es decir, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, debe cobrar el doble de una jornada habitual, mientras que en los días no laborales el empleador tiene la opción de elegir si se trabaja o no, y si decide hacerlo, el empleado percibe su salario simple.

Cuáles son los días no laborables en 2024

24 de abril - Día de la tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio

Jueves Santo

Para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía:

Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días Día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días

Para los habitantes de Argentina que profesen la Religión Islámica.