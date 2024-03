En las efemérides del 27 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1901. Nace Discepolín

Enrique Santos Discépolo nace en Buenos Aires. Compositor, poeta, actor, guionista, director, fue una de las principales figuras de la cultura popular argentina de la primera mitad del siglo XX. Autor de tangos emblemáticos como "Yira, yira", "Cambalache", "Cafetín de Buenos Aires", "Uno" y "Canción desesperada". En sus últimos años adhirió al peronismo. Poco antes de morir, en 1951, protagonizó la película El hincha.

1935. El nacimiento de Abelardo Castillo

Nace Abelardo Castillo, uno de los mayores escritores argentinos. Vivió de pequeño en San Pedro y se aficionó al ajedrez. Fue autor de obras teatrales como El otro Judas e Israfel; las novelas El que tiene sed, Crónica de un iniciado y El Evangelio según Van Hutten; además de varios volúmenes de cuentos (Las otras puertas, Cuentos crueles, Las panteras y el templo); la antología personal de cuentos Del mundo que conocimos; los dos volúmenes de sus diarios; y el ensayo Ser escritor. Creó las revistas literarias El grillo de papel, El escarabajo de oro y El Ornitorrinco. Falleció en 2017.

1945. La Argentina le declara la guerra al Eje

La Argentina entra en la Segunda Guerra, catorce meses después de haber roto relaciones con la Alemania nazi. El ministro de Guerra, Juan Domingo Perón, hace el anuncio, que se hace extensivo a Japón, en nombre del gobierno de facto de Edelmiro Farrell. La contienda bélica terminará a las pocas semanas. La declaración de guerra busca que la Argentina, como país beligerante, pueda formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, de cuya fundación participará.

1963. Nace Tarantino

En Knoxville, Tennessee, nace Quentin Tarantino. Uno de los cineastas más innovadores de Hollywood en las últimas décadas, debutó como director con Perros de la calle, en 1992. Un año después, Tony Scott filmó un guion suyo: True Romance. 1994 marcó la consagración con Pulp Fiction, triunfadora en Cannes y que le valió un Oscar como guionista. En 1997 estrenó Jackie Brown. Entre 2003 y 2004 vieron la luz las dos partes de Kill Bill, su relectura del cine de artes marciales. Luego vinieron Death Proof y Bastardos sin gloria. Reversionó el western con Django sin cadenas (por la cual recibió un segundo Oscar al mejor guion original) y con Los 8 más odiados. Érase una vez en... Hollywood es su más reciente opus. Está considerado uno de los directores más cinéfilos de la historia, con guiños permanentes a diversos géneros en su obra.

1977. La mayor tragedia de la aviación

El aeropuerto de Tenerife es el escenario del peor desastre en la historia de la aviación. Como consecuencia de una amenaza de bomba en el vecino aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos son derivados a Tenerife, entre ellos, los dos Boeing 747 que protagonizan la tragedia. El vuelo 4805 de KLM, que había partido de Ámsterdam, y el vuelo 1736 de Pam Am, con origen en Nueva York, aterrizan en Tenerife en vez de hacerlo en Gran Canaria. El aeropuerto de Tenerife queda congestionado de tráfico aéreo en una jornada neblinosa. El avión de KLM comienza su carrera de despegue en medio de la niebla mientras el de Pan Am todavía está en la pista, en sentido contrario, rumbo a la calle de rodaje. El piloto de KLM alcanza a ver al otro avión e intenta elevarse para esquivarlo, pero no puede evitar el impacto de frente. Mueren los 248 ocupantes del vuelo 4805 y 335 del avión de Pan Am, sobre un total de 396 (hay 61 sobrevivientes). En total, las víctimas fatales ascienden a 583, un número sin precedentes en un accidente aéreo. La investigación posterior responsabiliza al piloto de KLM y la aerolínea de los Países Bajos debe indemnizar a los familiares de todos los muertos. Desde entonces, se estandariza el sistema de navegación automática en niebla y, para evitar malentendidos con la torre de control (algo alegado por KLM durante los peritajes), se impone el uso de frases comunes en inglés entre los aviones y los aeropuertos.

2002. Adiós a Billy Wilder

A los 95 años muere Billy Wilder. Nacido en el Imperio Austro-Húngaro, debió emigrar con lo puesto tras el ascenso del nazismo. En Hollywood escribió el guion de Ninochtka de Ernst Lubitsch y después dio inicio a su extraordinaria carrera de director. Obtuvo el Oscar con Días sin huella y Piso de soltero. Dirigió clásicos de la comedia como Una Eva y dos Adanes y La comezón del séptimo año. Criticó de forma ácida al capitalismo y la prensa sensacionalista en El gran carnaval. Describió de manera descarnada al sistema de estudios de Hollywood en Sunset Boulevard. Se le animó a un texto de Agatha Christie en Testigo de cargo. Habló de los campos de exterminio nazis en plena Segunda Guerra en Cinco tumbas al Cairo. Mostró un campo de prisioneros en Stalag 17. Dirigió un policial negro en Pacto de sangre. Puso al recio Humphrey Bogart como protagonista de una comedia romántica en Sabrina. Está considerado uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos.

2006. Muere Stanisław Lem

Fallece el escritor polaco Stanisław Lem. Tenía 84 años. Dejó una frondosa obra de ciencia-ficción, en la que destaca la novela Solaris, de 1961, llevada al cine por Andrei Tarkovsky en 1972, y que treinta años más tarde tuvo una remake hollywoodense a cargo de Steven Soderbergh. Otras obras: El hombre de marte, Los astronautas, El Invencible, Vacío perfecto, Provocación y Fiasco.

2020. Bendición papal ante una plaza vacía

A raíz de la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco realiza su tradicional bendición Urbi et Orbi ante una Plaza de San Pedro vacía. El Pontífice hace su homilía en los primeros días de la pandemia y cuando Italia se convierte en el principal foco de contagios en Europa.

2022. Fallece Enrique Pinti

Enrique Pinti muere en Buenos Aires a los 82 años. El actor y humorista, nacido en 1939, protagonizó el café concert de los 70. Su espectáculo Salsa Criolla, estrenado en el Teatro Liceo en 1984, se mantuvo en cartel por diez años. También intervino en cine, en películas como Esperando la carroza y Perdido por perdido.

Además, es el Día Mundial del Teatro, por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro.