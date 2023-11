¿El resultado del debate impactará en el balotaje? Las encuestas y los indecisos

Por Raúl Kollmann

La totalidad de los encuestadores y consultores en campañas electorales coinciden en que Sergio Massa fue claro vencedor del debate de este domingo. Algunos hablan de knock out, otros de que hubo una notable diferencia por puntos. Están los que consideran que el gran acierto de Massa fue llevarlo a Javier Milei a debatir sobre las propuestas inconsistentes del libertario --"contestá por sí o por no"-- en lugar de plebiscitar la gestión económica actual o los casos de corrupción. Pero también están los que evalúan que Milei no tiene envergadura, ni de conocimientos ni de personalidad, para llegar adonde llegó hasta ahora. Ahora resta definir cuál será el impacto que tuvo en los indecisos y que probablemente surgirá en los estudios de los próximos días que, como en las PASO y en las elecciones generales, son jornadas decisivas.

