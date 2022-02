Hace unos días, el dueño de una parrilla en San Clemente del Tuyú escrachó en redes sociales a una familia que fue a comer a su establecimiento y pagó con la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las críticas de los usuarios no se hicieron esperar y Claudio Santorelli, autor de la publicación, pidió perdón y luego cerró su cuenta de Facebook.

Las disculpas de Claudio Santorelli

"Quiero pedir disculpas por la publicación que realicé hace unos días sobre el pago de una adición con la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo de la Anses. Esto no ocurrió en Don Venancio. Esta situación ocurrió en La Parrillita y soy el único responsable de la publicación", escribió Santorelli al respecto, antes de dar de baja su cuenta y contratar a un abogado.



Las críticas no solo se basaban en la burla a los beneficiarios del plan, sino por haber tomado una foto a la tarjeta y luego haberla compartido en las redes sociales. Una clienta que frecuenta el local, le recriminó al dueño que escrachara a una familia por una gaseosa de litro para 4, una milanesa con papas para compartir y 1/4 de parrillada.

"Claudio haciendo negocio gracias a quienes tenemos que ahorrar durante todo el puto año para ir de vacaiones, despreciando a quienes juntan el mango todo el año para que finalmente ese mango termine en el bolsillo de Claudio y Claudio se queje", cerró su mensaje en las redes sociales Flavia Cartabia Groba.

Una clienta hizo su descargo a través de Facebook





La publicación del comerciante por el pago con la AUH

Claudio Santorelli escribió en su cuenta personal una imagen del ticket junto a la credencial y la frase “no sabía que era para comer en restaurantes”, acompañada de un signo de pregunta y otro de exclamación. Enseguida, la publicación se viralizó con duras críticas hacia su accionar por considerar que quienes cuentan con ese beneficio en la Argentina no pueden utilizarlo para cenar en un restaurante.

El dueño de la parrilla en San Clemente habló con la AM750

En diálogo con AM750, Santorelli explicó que, al momento de realizar la publicación en su Facebook personal, "no midió las consecuencias" de sus palabras y agregó que lo hizo porque le dio "bronca, ya que creyó que la tarjeta AUH era una tarjeta social, que se usa para cubrir necesidades básicas y no para gastar una suma de dinero importante en un restaurante".



El comerciante insistió en su argumento: "Me parece que esa suma de dinero rinde más en una compra de un supermercado en donde resolvés cuatro comidas y no en un lugar donde compras una".

Asimismo manifestó "no estar en contra de los pobres". "No quiero que haya pobres. No me causa gracia el nivel de pobreza que hay en nuestro país", agregó.

"Siento que ofendí a un montón de gente, por eso pongo la cara y ofrezco mis disculpas", aseguró.

Cómo tramitar la Asignación Universal por Hijo

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico y a quienes perciban alguno de los siguientes planes: Hacemos Futuro, Manos a la Obra y los programas de la Secretaría de Gobierno de Trabajo. En la página oficial de ANSES se pueden ver los requisitos y el paso a paso para inscribirse.



