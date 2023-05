Aprovechando el feriado patrio del 25 de mayo, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo buscaron dejar a un costado los rumores sobre una supuesta ruptura y, asado de por medio, fumaron una de las pipas de la paz que busca llevar tranquilidad al armado bullrichista en la Provincia de Buenos Aires.

“Gran asado del 25 de Mayo con amigos, con Cristian Ritondo nos une una amistad de más de 20 años, compartimos la pasión por el Rojo y estamos en el mismo proyecto de provincia y país”, Grindetti para dar a conocer el acuerdo cuyos alcances todavía no son públicos pero sobre los que se viene trabajando desde el momento mismo en que Bullrich lo confirmó como su precandidato en la provincia.

A mediados de semana, el intendente de Lanús había asegurado que el ex ministro de Seguridad bonaerense, que también pretendía ser candidato a la gobernación por el macrismo provincia, estaba trabajando con su equipo de cara a la elección del 13 de agosto. "Nos conocemos mucho y estamos trabajando juntos con los equipos en el despliegue territorial que haremos en los municipios de la provincia para esta campaña”, dijo el precandidato que buscará, en primera instancia de imponerse en la primaria en la que tendrá que enfrentar a Diego Santilli, de quien fue Jefe de campaña en la elección legislativa del 2021.

"Somos amigos de la vida y los dos estamos en Independiente, así que nos unen muchas cosas. Por suerte, tengo la certeza de que se haya definido y siga trabajando con nosotros en el respaldo de nuestra precandidatura", apuntó Grindetti, en una entrevista periodística.

Lo concreto es que el equipo de Ritondo, que desde hace tiempo viene avanzando desde la perspectiva de trabajo estratégicas de distribuye campos de acción e influencia para afrontar una campaña y una eventual gestión, ahora tiene que sentarse a definir la forma en que se acopla a los planes del hombre que actualmente comanda los destinos del Club Atlético Independiente.

También resta definir cómo se determinará el rol de Ritondo en el armado de listas que tiene su fecha de cierre el próximo 24 de junio. Actualmente a cargo de la jefatura del bloque del PRO en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, los posibles destinos del ex secretario de Seguridad bonaerense parecen encontrarse en lo más alto de algunas de las listas legislativas que acompañen la boleta de Bullrich. En una eventual gestión bullrichista, Ritondo podría aspirar a comandar la Cámara de Diputados o ubicarse en la línea sucesoria desde el Senado de la Nación.

Si bien también se barajó su nombre para acompañar a Grindetti, la necesidad de contener a otros espacios, especialmente al radicalismo, diluyen la chance de una lista amarilla pura jugando en la interna. Como ya contó BuenosAires/12, de hecho, la disputa entre los espacios que se pelean la candidatura de Juntos por el Cambio en la Provincia se ubica sobre el sector comandado por Maximiliano Abad, que juega a dos puntas y tampoco quiere quedarse afuera de la foto final de la elección bonaerense. El tironeo entre santillistas y grindettistas lo incluye tanto como a Ritondo, por quien el larretismo insistió también en las últimas horas.

Conscientes de eso, desde el equipo de campaña del intendente de Lanús esperan que la foto de este jueves derive en un rápido pronunciamiento público por parte del diputado que confirme el alineamiento.

En la foto que Grindetti compartió a través en las redes sociales, además de Ritondo también aparecen el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el de Azul, Hernán Bertellys; el precandidato matancero Alejandro Finocchiaro; y aspirante bullrichista en el partido de San Martín, Santiago López Medrano; el diputado provincial Adrian Urreli, el senador bonaerense Walter Lanaro, entre otro puñado de dirigentes visiblemente conformes con el cónclave.

La apuesta de Bullrich por el intendente de Lanús abrió todo tipo de suspicacias en el espacio político que la acompaña en la Provincia de Buenos Aires. En un comienzo, Ritondo era parte del grupo de dirigentes que se apoyaba en las aspiraciones presidencialistas de María Eugenia Vidal. Fue parte fundamental de su gestión en la Provincia y siempre mantuvo con la ex gobernadora un trato de cercanía y fidelidad política, algo que la mayoría de aquel equipo de Cambiemos fue dejando de lado luego de los reacomodamientos que empezaron a darse en el año 2019. Cuando Vidal se bajó de la pelea nacional, se reunión con Bullrich y sumó a la mesa a su todavía precandidato en la Provincia.

El primer movimiento hizo parecer que el alineamiento de la ex gobernadora con la ex ministra de Seguridad de la Nación estaba al caer, pero la movida quedó rápidamente descartada cuando, Vidal se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y se encargó de dejar en claro que se mantendría equidistante de la pelea entre los presidenciables.

Bullrich con De la Torre

Los otros dos precandidatos que esperaban recibir la bendición de la ex ministra de Seguridad de la Nación eran el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el actual senador provincial Joaquín De la Torre. Aunque no se acoplaron formalmente a la recién lanzada campaña de Grindetti, ambos referentes aseguraron a la interna del armado que no van a “sacar los pies del plato”, y por estas horas también negocian su rol en el armado del ala dura de Juntos por el Cambio en la Provincia.

En ese sentido, el 25 de mayo también entregó otro gesto que busca la paz interna del espacio. Por la mañana, Bullrich compartió acto con De la Torre en San Miguel, partido que el senador gobernó entre el 2007 y el 2016 y actualmente es comandado por Jaime Méndez.

“En su día, trabajamos para la grandeza de la Patria. Nada ni nadie nos sacará de este proposito: Argentina grande con argentinos prósperos. Ningún egoísmo personal puede apartarnos de ese camino, porque la Patria somos todos. Desde la querida localidad de San Miguel, junto a Joaquín De la Torre y Jaime Méndez, compartimos la mañana del 25 de Mayo junto a cientos de bonaerenses”, escribió la presidenciable amarilla en Twitter, antes de concentrarse en descargar su munición discursiva contra el discurso pronunciado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a través de la misma red social.