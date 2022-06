Familiares de Guadalupe Lucero, la menor de seis años desaparecida hace 11 meses en la provincia de San Luis, convocaron a una marcha para este martes 14 de junio a las 17, al cumplirse un año de su desaparición.

“Guadalupe nos necesita en las calles reclamando por su aparición con vida y que nos acompañen y apoyen al pedido de justicia”, escribió en Facebook su mamá, Yamila Cialone, y pidió a la sociedad puntana acompañar el reclamo por la aparición con vida de la niña.



La convocatoria será a las 17 en un club deportivo de la zona céntrica de la ciudad de San Luis donde se inaugurará un mural en honor a la menor desaparecida, para luego comenzar la marcha por el microcentro.



Por otro lado, Cialone cuestionó la acción que llevó a cabo la policía de San Luis en el momento de la desaparición y pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.



Qué pasó con Guadalupe Lucero

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis. La niña, de 6 años, es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.

La causa, que ahora tramita en fuero federal, no mostró avances, a pesar de los diferentes operativos que se realizaron a fines de abril en un descampado. Las hipótesis que manejan los investigadores es que no se encontraría en la provincia y que podría tratarse de un caso de trata de persona.



Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse al 911.

Los últimos rastrillajes

A fines de abril, cerca de 100 gendarmes hicieron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas por pedido del fiscal de la causa, Cristian Rachid. Allí encontraron prendas de vestir que luego la familia descartó fueran de la menor.

"No pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, ya que no es la que llevaba al momento de la desaparición", indicó la madre salir de la fiscalía en aquel entonces.

En aquel momento había cobrado fuerza la hipótesis de que Guadalupe hubiera sufrido algún tipo de accidente. Cialone está en desacuerdo con esta línea de investigación y reclamó que se hagan allanamientos en lugares donde Guadalupe podría estar con vida.



En los últimos meses se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron más de 100 celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor.