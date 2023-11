El presidente Alberto Fernández reveló ayer que mientras volaba en el helicóptero que lo trasladaba de la Casa Rosada a la Quinta presidencial de Olivos apareció una "mira telescópica", días después de un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En varias oportunidades apareció "un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos", aseguró Fernández. El presidente, que se encuentra cursando los últimos días de su mandato, destacó que no creía que "se haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero".

En su relato Fernández afirmó que la aparición de las luces láser no había sucedido solo "una vez", sino que "me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: 'No hagamos un problema con esto'", dijo al diario Perfil. Además, el dirigente del FdT lamentó que "las familias de los que hacemos política" vivan "permanentemente amenazadas en las redes sociales, por email o por WhatsApp", como ocurrió antes y después del balotaje con familiares de Sergio Massa.

En medio de la tensa transición del cambio de gobierno entre Fernández y Javier Milei, líder del partido de derecha La Libertad Avanza y mientras una ola de amenazas llegan a distintas instituciones como el aeropuerto de Bariloche y organizaciones sociales, el presidente indicó que las amenazas con miras telescópicas se sucedieron pocos días después de que la vicepresidenta sufriera un intento de asesinato el 1 de septiembre del 2022 al llegar a su departamento en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaba una multitud en su apoyo luego de denunciar persecución judicial motorizada por el aparato judicial y el partido de Mauricio Macri. Fue apuntada a escasos centímetros de su cabeza por Fernando Sabag Montiel, principal acusado en la investigación.