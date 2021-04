Ex presidente de Central

El Sindicato de Trabajadores de Correo de Rosario repudia al ex presidente de Rosario Central, Raul Broglia por comentarios falsos y desacertados que publicó en la red social Facebook. Concretamente, Broglia -quien también es abogado - expresó su indignación entendiendo que la madre de un trabajador de Correo logró vacunarse apropiándose de un privilegio. La supuesta privilegiada es una señora de 76 años y se vacunó cuando la provincia lo dispuso. Se trata de una mamá de un afiliado que también le respondió al abogado en la red social: "Me parece que se equivoca señor, mi vieja no es privilegiada, tiene 76 años y se vacunó el dia que le tocó”. Evidentemente a este personaje le molesta un Estado presente.

Sindicato de Trabajadores de Correo de Rosario



Uber

En los últimos meses hubo infinidades de polémicas alrededor del desembarco de Uber en la ciudad. Medida cautelar por parte de la municipalidad, marchas, reclamos, denuncias de y contra los taxistas, proyectos para elevar multas y hasta operativos anti Uber. Queremos avanzar en una regulación que, sin perjudicar al resto de los sistemas, nos permita generar empleo, inversiones y nuevos fondos para mejorar el servicio de taxis. Un reclamo que comparten la mayoría de los rosarinos. ¿Puede el municipio dedicarse a perseguir choferes de Uber con la enorme cantidad de problemas sin resolver en materia de control? ¿No es mejor darle a los rosarinos la oportunidad de elegir libremente cómo moverse y mejorar el resto de los sistemas a partir de nuevos ingresos?

Renata Ghilotti



Concejala