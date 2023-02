Funcionarios, legisladores y dirigentes peronistas de Santa Fe inundaron ayer las redes sociales con saludos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su cumpleaños número 70. Con el hashtag #CristinaCumple, elogiaron su figura y los logros obtenidos a lo largo de los años y la confirmaron como la verdadera líder del movimiento justicialista a nivel nacional. Al mismo tiempo, muchos aprovecharon la oportunidad para posicionarla nuevamente como candidata presidencial para este año, denunciando también la intención de proscribirla a través de la justicia. Por el contrario, el gobernador Omar Perotti, cada vez más alejado de la ex presidenta, no hizo ningún tipo de alusión en el día de ayer.

Gran parte del peronismo santafesino mostró ayer su fidelidad a la vicepresidenta con saludos y elogios por su cumpleaños que publicaron en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde se volvió tendencia el hashtag #CristinaCumple, para recordar los logros obtenidos durante sus dos gestiones como presidenta. Tal es el caso de la concejala y vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe, Norma López, quien destacó: “Siempre defendiendo las mismas ideas y con el mismo compromiso. La defensa de @CFKArgentina es la defensa de los intereses del Pueblo argentino”. Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se limitó a desearle un feliz cumpleaños en su cuenta de Twitter, pero en una reciente entrevista se refirió a la posibilidad de que Cristina sea candidata: “Todas las encuestas indican la potencialidad electoral de Cristina, que está por encima del resto de los candidatos o de los que son medidos en esas encuestas, esto es claramente así”.

Otra de las que se refirió directamente al tema fue la ex senadora nacional y actual directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun, quien aseguró: "Mi candidata es Cristina Fernández de Kirchner, más allá de sus definiciones y planteos. Ella en su momento explicitó que no se trataba de ningún renunciamiento, sino que fue una proscripción. Y si bien no está firme, sabemos que la van a ratificar en el resto de los estamentos de la Justicia para evitar que sea candidata". Además, agregó que CFK “es quien conduce al campo nacional y popular” y que “a cualquiera que le digan que tiene q ir a una PASO con Cristina sabe que pierde porque es la candidata que más mide dentro y fuera de nuestro espacio y considero que la historia está por encima hasta de su propia voluntad”.

Por su parte, el diputado nacional Marcos Cleri, escribió: “Hoy celebramos a la mujer que nunca afloja, a la mujer coraje que todos días nos acompaña a seguir soñando con una patria justa, libre y soberana. El amor del pueblo será el reconocimiento eterno por tu lucha y entrega. ¡Feliz cumpleaños!”. Cleri es otro de los referentes peronistas que viene militando la candidatura de Cristina: “Es la fuerza de la esperanza, tenemos que hacer todos los días nuestra acción militante para romper esa proscripción y luego ella tendrá que decidir. Pedirle algo más después de todo lo que ha hecho sería un hecho tan egoísta de nuestra parte que lo que tenemos que hacer es seguir entregándonos para eliminar esta proscripción“.

La diputada provincial Matilde Bruera decidió saludarla por su cumpleaños con una referencia directa a su candidatura: “La que representa la esperanza de millones de argentinos y argentinas de volver a vivir en un país con más igualdad e inclusión. Cristina presidenta, no a la proscripción”. Hace algunos días, la legisladora explicó que este “es un reclamo generalizado, por lo menos de los sectores que reclamamos un modelo nacional y popular para enfrentar las próximas elecciones y lo que se viene”. Y agregó: “Creemos que un modelo que termine con el ajuste, con la situación económica inflacionaria y frente a lo monstruoso que se avecina con esta derecha tan explícita, debe ser liderado por nuestro referente natural que es Cristina”. Incluso fue por más porque aseguró que “no le aceptamos que ella no quiera ser candidata”.

Lejos parece haber quedado la relación entre el gobernador Omar Perotti y la vicepresidenta después de que lo ungiera en 2019 como su candidato a gobernador en Santa Fe, por encima de María Eugenia Bielsa. Una muestra de eso fue la falta de mención del mandatario provincial al cumpleaños de Cristina ni la referencia a la posibilidad de que sea candidata presidencial. Para encontrar la última declaración de Perotti en la que se refirió a la ex presidenta, hay que remontarse al 23 de agosto pasado, cuando, luego del pedido de la fiscalía de una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en la causa Vialidad, Perotti manifestó en Twitter: "Adhiero al apoyo de nuestro partido a @CFKArgentina, deseando que se garantice un proceso con la imparcialidad e independencia que debe tener la justicia".