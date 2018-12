Fue lanzada #lacanemancipa, una revista internacional independiente online y gratuita. Publica contribuciones en español y en inglés (o en las dos lenguas a la vez), de psicoanalistas, pensadores y escritores que provienen de países de todo el mundo o están en tránsito. El propósito de la revista es analizar e indagar las lógicas emancipatorias que se pueden poner en juego en la situación política actual, usando los recursos de la teoría psicoanalítica lacaniana. También tendrán su lugar aquellos proyectos teóricos que están “inspirados” por la enseñanza de Lacan. Lo hará bajo la premisa de que la emancipación política, aunque sea un fenómeno excepcional y en el límite de lo pensable, sin embargo, sigue siendo además de una meta válida, la condición de supervivencia de la vida y de las prácticas discursivas. La revista también pretende privilegiar la voz femenina en sus páginas.

La coordinación de la revista está a cargo de Jorge Alemán, Timothy Appleton, Estela Canuto, Julia Gutiérrez y José Alberto Raymondi.

A continuación, el manifiesto fundacional de la publicación:

Frente al Uno del Capitalismo el No-todo de la Emancipación

#LacanEmancipa dice:

I Vivimos en un mundo saturado por el discurso capitalista.

No hay confín de la realidad que no haya sido intervenido por dicho discurso. En este contexto, es urgente y determinante localizar aquello que aún no es apropiable por el discurso capitalista.

II No todo es discurso capitalista.

Si bien su reproducción circular es ilimitada, esto no implica que sea eterno. Es contingente e histórico aún cuando no se pueda imaginar su final

III Asumir que no todo es discurso capitalista es condición de posibilidad para la emancipación.

La hipótesis de la emancipación, siempre por definir, se construye con el Común del “no-Todo”.

IV La emancipación no es la revolución de los antiguos tiempos.

No está ajustada a ninguna ley “objetiva” de la Historia ni ocurrirá necesariamente. Su posibilidad es siempre contingente.

V La emancipación respeta la heterogeneidad irreductible del espacio social y los antagonismos que lo constituyen.

VI La emancipación requiere de un sujeto que pueda asumir su responsabilidad ética.

Este es el sujeto del inconsciente teorizado por Jacques Lacan.

VII Sólo la teoría del sujeto formulada por Lacan está actualmente en condiciones de responder sin coartadas a una emancipación radical.

Este planteamiento precisa un debate con sus derivaciones filosóficas dado que la teoría del sujeto de Lacan está presente en distintos pensadores de la emancipación contemporáneos.

VIII La posición femenina tal como la formula Lacan abre la posibilidad del “no-Todo es goce fálico”.

El no-Todo es la matriz lógica del Común de la emancipación. La emancipación nunca puede sostenerse en una lógica identitaria.

IX Hay un paralelismo posible entre el “no-Todo es goce fálico” de la posición femenina, y el “no todo es discurso capitalista” de #LacanEmancipa.

Nos sentimos absolutamente concernidos con la necesidad de articular y elaborar colectivamente las categorías y los ejes en los que se asienta este momento histórico que requiere una comprensión y desciframiento en su complejidad, dada la velocidad propia del estadío del capitalismo en su momento neoliberal de hiperconexión, en la que están inmersos todos los procesos subjetivos, sociales, políticos, y económicos.

Abrimos este espacio con un objetivo claro: convocar a los compañeros y compañeras a pensar las lógicas de la emancipación.