Durante el fin de semana se conoció una declaración de los partidos nacionales que integran Unión por la Patria, en la que expresaron su apoyo al paro y movilización nacional convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero. En sintonía, las provincias manifestaron su adhesión a las medidas de fuerza, marcando un rotundo rechazo a las acciones del gobierno de Javier Milei.

A un mes de la asunción de la nueva gestión ya se llevó a cabo una feroz devaluación, se dictó un DNU por la que el Presidente se arroga la suma del poder público, y el contenido de la llamada ley ómnibus que envió al Congreso de la Nación ha sido señalado como contradictorio del marco constitucional y democrático que rige en Argentina desde hace décadas.

En las últimas horas, el Partido Justicialista en Salta aseguró mediante un comunicado que el país "vive momentos de extrema e inusitada tensión institucional, política, económica y social" causadas por las decisiones que tomó el gobierno de La Libertad Avanza. El PJ salteño, cuyo presidente es Esteban "Tuti" Amat, comparó al actual gobierno nacional con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que la última dictadura cívico militar aplicó en el país, ya que también perjudicó "a los trabajadores de clase media y a los sectores sociales que más apoyo necesitan del Estado".

En ese sentido, el PJ afirmó que la devaluación, el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso (y que actualmente se debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación) dejan a la vista los objetivos que persigue el gobierno de Milei, que están vinculados a "destruir nuestro modelo institucional y social de país", priorizando "maximizar las ganancias de los sectores de más altos ingresos generando una concentración del poder que erosiona el funcionamiento de las instituciones democráticas".

Por esta razón, el PJ salteño advirtió que si se continúa por esta senda se corre el peligro de caer en la autocracia, una amenaza social y un riesgo para las instituciones que constituyen la República. Además, el partido manifestó que se resiste a la idea de que la solución al problema económico sea "empobreciendo al pueblo y entregando nuestros recursos naturales, nuestras tierras, las empresas y nuestra soberanía misma". El peronismo sostuvo que lo que busca Milei es instalar un nuevo modelo de colonización, a costa del sufrimiento de las y los trabajadores.

El PJ es el espacio político que encabezó la declaración nacional que se conoció este fin de semana bajo el titulo "La Patria no se vende". El vicepresidente primero del PJ Salta, Gastón Galíndez, dijo a Salta/12 que el gobierno nacional "está en contra de un modelo de país que se viene llevando adelante desde hace 200 años", que impulsa discusiones que "no tienen necesidad y urgencia para ser tratados" y que de lograr luz verde sólo beneficiarían a los sectores concentrados del poder económico.

En ese sentido, se posicionó en contra del endeudamiento del país que impulsa Milei, también rechazó la privatización de organismos públicos y empresas nacionales y "todo lo que tiene que ver con el retroceso de medio ambiente, de energías renovables y el financiamiento de la cultura". "Vamos a acompañar el 24 al movimiento obrero en nombre del peronismo", aseguró Galíndez.

De la declaración nacional también fue parte el partido Kolina, comandado por Alicia Kirchner y cuyo presidente en Salta es Diego Arroyo. El dirigente dijo a este diario que el paro y la movilización pretenden marcar un fuerte rechazo a las medidas de La Libertad Avanza, que sólo "viene(n) a erradicar tantos derechos que hemos conquistado a lo largo y a lo ancho; y no solamente en los 12 años del kirchnerismo sino en la historia argentina". Por esa razón, ratificó la adhesión al paro nacional y recordó que en la provincia se formó una multisectorial con el propósito de organizar el paro del 24.

Arroyo instó a la sociedad a que comprenda que "este gobierno no viene para trabajar para todos y todas sino que simplemente lo hará para aquellas personas que tienen muchísimo dinero y hoy en día quieren tener el poder absoluto".

De la declaración nacional también fue parte el partido Frente Grande, representado en Salta por Elia Fernández, quien afirmó que el paro se llevará adelante porque es sabido que el ajuste de LLA "lo vamos a pagar todos los trabajadores".

En ese sentido, pidió expresamente que las y los legisladores nacionales por Salta no voten el proyecto de ley ómnibus y que "defiendan los derechos de quienes les delegamos a ellos nuestra representación". Puntualmente se dirigió a las diputadas Pamela Calletti y Yolanda Vega y al diputado Pablo Outes, que responden al gobernador Gustavo Sáenz. "Les pedimos no traicionen nuestro voto y les decimos ni un paso atrás en los derechos conquistados", insistió Fernández, quien también participa de la Multisectorial en Salta, junto a las entidades gremiales, organizaciones de sociales y de mujeres, y dirigentes políticos como el senador provincial Walter Wayar y la ex diputada nacional Verónica Caliva.

Un asalto para vaciar el país

El Partido Igualar no participó de la declaración nacional de UxP dado que aún se está constituyendo en las distintas jurisdicciones del país. Sin embargo, si formó parte del frente en el armado local de las últimas elecciones, además de reconocerse dentro del peronismo. Su presidente, Manuel Santiago "Indio" Godoy, dijo a Salta/12 que las y los argentinos, sean de distintas clases e idearios políticos, "están sintiendo en carne propia lo que es una estrategia de un asalto para vaciar el país" de manera rápida.

Godoy alertó sobre la transferencia de los fondos que pretende llevar adelante el Presidente, sacando esos fondos de los sectores populares para "pasárselos nuevamente a las grandes empresas, los mismos dueños de siempre". En ese sentido, dijo que todos los objetivos de La Libertad Avanza buscan consolidarse poniendo en marcha un programa de seguridad basado en la represión comandado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "De alguna manera es una especie de espada pendiente sobre todos los sectores para que sepan qué es lo que puede pasar si se protesta", sostuvo el ex legislador. Sin embargo, destacó que a pesar de las reiteradas amenazas, el pueblo argentino históricamente siempre supo llevar adelante acciones unificadas de oposición.

Godoy resaltó la declaración de UxP. El "desgüase está a la vista", y los partidos del frente "ha planteado en estos documentos qué es lo que está pasando y a qué hay que oponerse". Además de rafiticar el acompañamiento al paro y la movilización del 24, aseguró que estas medidas de acción también son un llamado a los responsables institucionales elegidos por el pueblo, es decir, a diputados y senadores nacionales por Salta.

"Hay que mirarlos, hay que exigirles, hay que reclamarles, hay que plantearles día por día cómo lo estamos observando y que queremos que su voto sea de acuerdo a los principios generales" que se están planteando desde UxP y los diferentes sectores que se están manifestando, sostuvo. El dirigente salteño recordó que el frente provincial que participó en las últimas elecciones nacionales (del que Igualar formó parte) logró que Pablo Outes y Yolanda Vega ingresen a la Cámara Baja de la Nación.

Reunión de la Multisectorial de Salta con legisladores nacionales.

Godoy también resaltó el armado de la Multisectorial en Salta, e instó a que se amplíe a sectores que antes no participaban o sectores independientes. Precisamente, este lunes 15, se volvieron a reunir algunos integrantes del espacio junto a legisladores nacionales por Salta, entre los que participaron el diputado Emiliano Estrada, la senadora Nora Giménez y el senador Sergio "Oso" Leavy.



Leavy además es el presidente en Salta del Partido de la Victoria, espacio que también firmó la declaración de UxP. El senador insistió en que el paro y la movilización del 24 son en rechazo al DNU y la ley ómnibus, porque "sin lugar a dudas, resultan perjudiciales para los trabajadores". "Las medidas de Javier Milei significan un ajuste brutal a quienes menos tienen y a la clase media y la entrega de nuestro patrimonio nacional", cuestionó.

Por ello afirmó que buscan la unidad del campo nacional y popular para rechazar las medidas libertarias que son apañadas por el macrismo."Desde nuestro lugar vamos a defender los derechos de los trabajadores y los intereses de nuestra provincia", insistió el tartagalense.