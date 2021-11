Luego de haber sumariado a todos los inspectores de Espacios Públicos a través de la Procuración municipal, bajo sospecha de que hay irregularidades graves que ayudaron al descontrol céntrico, y tras la renuncia de Vicente Cordeiro como subsecretario, la intendenta Bettina Romero dispuso intervenir ese organismo de control y designar a la concejala renovadora Susana Pontussi.

Ayer por la mañana, imprevistamente la jefa comunal puso en funciones a Pontussi, quien intentará reordenar el área municipal que hoy atraviesa un proceso de investigación por supuestas irregularidades administrativas. Romero fundamentó la elección de la edil en que es “una histórica dirigente que conoce la ciudad y con capacidad para llevar tranquilidad a los vecinos en este proceso de ordenamiento”.

En diálogo con Salta/12, la concejala, que será reemplazada por el artista Oscar “Talero” Blanco que completará el mandato de poco más de un mes que le quedaba a la edil, sostuvo que la intervención llega de la mano de la decisión política de la intendenta “de ordenar y recuperar el manejo del espacio público”, y que para mantenerla en el tiempo “hay que tomar decisiones fuertes que vayan en ese sentido”.

Explicó que la intervención, que no tiene plazos estipulados, será para ordenar internamente Espacio Públicos “y seguir controlando, porque no se puede dejar de hacerlo” a pesar de la falta de inspectores debido al sumario interno que ya está siendo investigado por el procurador adjunto, Ramiro Angulo.

La funcionaria explicó que se deben corregir algunas ordenanzas “para que sean absolutamente claras” y que todo el procedimiento administrativo sea lo más transparente posible, “que no quede nada que sea subjetivo como la entrega de permisos por amistad”, ejemplificó.

Para ello, contó que ya están estudiando cada una de las ordenanzas para readecuarlas. Pero aseguró que no se puede “bajo el pretexto de la necesidad de la gente, que es entendible, permitir cosas que no son posibles”, y consideró que era imposible sostener las peatonales y el Parque San Martín “tomados” como estaban hasta hace un par de semanas, “porque va en desmedro del comercio formal, del turismo y del vecino que quiere caminar por la calle”.

Pontussi aclaró que no son todos los empleados de la Subsecretaría los sumariados “hay muchos que conocen el área y que están comprometidos con la ciudad de Salta” y que por lo tanto “hay que ponerlos en funcionamiento”. Pero subrayó que “se necesitan reglas claras para adentro, porque si no da lo mismo cumplir o no cumplir las reglas”, por lo que pidió celeridad a la Procuración para determinar quiénes realizaron actos indebidos y disponer sanciones ejemplificadoras y para que quienes no hicieron nada ilegal retomen sus labores.

A partir de las denuncias por irregularidades en ese sector, el Ejecutivo municipal optó por poner en esas funciones a personal de la Agencia de Recaudación Municipal, de Defensa del Consumidor, los Preventores urbanos, y otras áreas como la Secretaría de Gobierno.

Nuevas marchas

Con respecto a la marcha con corte de calles que realizó ayer el sector de Manteros Unidos, exigiendo volver a ocupar las peatonales en el horario de cierre de los locales comerciales habilitados, aduciendo que los lugares designados por el municipio como las plazas Italia y Francia, no les son rentables. La flamante interventora de Espacios Públicos aceptó que se vende más en esas zonas, pero reafirmó la idea de sostener la zona liberada, “queremos una ciudad en donde una pueda pasear tranquila”.

Como salida a la crisis económica que lleva a esas a familias a optar por la venta ambulante ante la falta de oportunidades laborales, indicó que existen también proyectos de ordenanza que buscan simplificar habilitaciones para comercios que tengan menos de 100 metros cuadrados “que va a permitir que algunos puedan comerciar en sus casas o en pequeños locales”.

Otra de las líneas que se promueve a través del Ente de Desarrollo Económico, es el de microcréditos “para que puedan emprender alguna actividad”. “Pero no podemos permitir que sigan ahí y amenazando con que no se van a ir de la peatonal o el parque”, aseveró de manera terminante, y añadió que aquellos que están en Plaza Francia e Italia lo hacen solo de manera provisoria y a corto plazo.

“Por más marcha que haya, hay cuestiones que están en contra de la normativa y no pueden estar”, manifestó, aunque aclaró que el municipio buscará facilitarles y agilizar todos los trámites para que busquen “legalizarse” o ir a las Ferias Barriales, “no de prepo”.

Sobre las denuncias que realizaron algunos de esos vendedores ambulantes que ayer marcharon bajo la consigna “Recuperar nuestro espacio de trabajo es un derecho”, asegurando que los nuevos inspectores están decomisando mercadería y hasta el dinero recaudado sin siquiera labrar actas y que luego pierden lo poco que tenían para vender y llevar a sus hogares. Pontussi también detalló que se están estudiando nuevas normativas para que esos controles sean “mejores y más claros”.

Agregó que ya se presentó en el Concejo Deliberante, un proyecto de su autoría que indica cómo se deben realizan los decomisos, “para que a ellos (por los manteros) les quede una constancia de qué y cuándo se decomisa”.