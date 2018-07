Charly García está de vuelta y seguirá recorriendo el país con La torre de Tesla, el espectáculo que meses atrás realizó en los teatros Gran Rex y Coliseo, de la Ciudad de Buenos Aires. La primera escala de la gira nacional que comenzará Say no more será la ciudad de Córdoba, donde se presentará el 25 de julio en Plaza de la Música, uno de los epicentros del rock en la capital provincial. “Las entradas se comercializan a partir del jueves por internet o personalmente en disquerías Edén”, contó José Palazzo, productor del show a medios locales. La noticia de la presentación del legendario músico generó una alta expectativa en Córdoba, pese a que el precio de las entradas va de los 800 pesos (campo) a los dos mil pesos.