El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está preparando una respuesta al borrador que se filtró con el dictamen mayoritario de la Corte Suprema para revocar la protección del derecho al aborto vigente desde 1973 conocida como Roe vs Wade. El mandatario demócrata se expresó a favor del aborto y dijo que “el derecho de la mujer a elegir es fundamental”.



Derechos en riesgo

Biden se mostró preocupado por la información filtrada en el borrador del máximo tribunal que apunta a derogar la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. “Me preocupa mucho que vayamos, después de 50 años, a decidir que una mujer no tiene derecho a elegir, indicó el mandatario luego de que el jefe del supremo, el magistrado John Roberts confirmó la autenticidad del borrador. “Si esta decisión se mantiene, es realmente bastante radical”, añadió. Interrogado sobre el documento divulgado, una portavoz de la Corte Suprema dijo: "La Corte no tiene comentarios".

El presidente estadounidense afirmó que el Estado no debería meterse en la intimidad de las personas. “La premisa subyacente (…) dice que todas las decisiones relacionadas con tu vida privada, con quién te casas, si decidís tener o no un hijo, si puedes abortar o no y una serie de otras decisiones” dijo Biden. “¿Qué significa esto? ¿Significa que en Florida pueden decidir que van a aprobar una ley que diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido, que va en contra de la ley en Florida?”, cuestionó antes de abordar el avión presidencial.



En este sentido, criticó que muchos miembros del máximo tribunal no reconocen que existe un derecho a la intimidad. “Una de las razones por las que voté en contra de varios miembros del Tribunal: Se niegan a reconocer que hay una 9ª Enmienda. Se niegan a reconocer que hay un derecho a la privacidad”, aseguró.

“Hay tantos derechos fundamentales que se ven afectados por eso. No estoy preparado para dejar eso a los caprichos del público”, puntualizó el jefe de Estado.

Más temprano Biden se refirió al tema en un comunicado en el que reiteró la defensa de su gobierno del fallo Roe vs Wade basado en el reconocimiento de la libertad personal “contra la interferencia del gobierno en decisiones intensamente personales”. Además recordó que tras los primeros embates contra el derecho al aborto en Estados Unidos con la promulgación en Texas de la ley SB8 que restringe los derechos reproductivos, ordenó a su Consejo de Política de Género para que prepare respuestas para frenar los ataques continuos de sectores conservadores y de varios estados controlados por los partidos republicanos que han promovida leyes más restrictivas.



“Estaremos preparados cuando se emita cualquier fallo”, advirtió Biden llamó a los funcionarios electos a proteger el derecho de la mujer a elegir.



"Necesitamos senadores a favor del derecho a decidir"



“Y corresponderá a los votantes elegir a funcionarios favorables al derecho a decidir este noviembre” indicó y aseguró que trabajará para que Roe vs Wade se codificada y aseguró que trabajará para aprobarla y firmarla como ley.



"A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar una ley" que garantice el derecho al aborto en caso de que Corte Suprema lo anule, manifestó.



Por su parte, la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez urgió al presidente a proteger y codificar el derecho a decidir. A su vez, lamentó la información revelada en el borrador. “Tal como lo advertimos, la Corte Suprema de Estados Unidos no viene sólo por el aborto, vienen por el derecho a la privacidad en el que se basa Roe, que incluye el matrimonio igualitario y los derechos civiles”, alertó la integrante de la Cámara baja.



Casos anteriores



Aunque en el pasado el máximo tribunal de justicia casos similares y reafirmó la constitucionalidad del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hace más de un año pasó a tener una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett por el entonces presidente republicano Donald Trump.

En diciembre de 2021, tras escuchar los argumentos orales sobre una ley de Mississippi que podría prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15, la mayoría conservadora de la Corte Suprema pareció inclinarse a no solo a mantener la normativa estatal, sino a anular la decisión de Roe contra Wade. Se espera que estos nueve miembros emitan una decisión sobre el caso de Missippi en junio próximo.