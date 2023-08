Las PASO quedaron atrás y todos los horizontes marcan el punto de llegada en el 22 de octubre, el día de los comicios generales, que efectivamente definen al próximo gobernador, o gobernadora, de la Provincia de Buenos Aires, donde la Constitución no contempla ballotage. En el distrito en que la contienda se gana por un voto, también se definirá ese día la conformación de las dos cámaras legislativas, que renovará a la mitad de sus integrantes.

Entre las fuerzas mayoritarias, la única que esperaba una resolución el pasado domingo era Juntos por el Cambio, que dirimió sus nombres en una dura interna y arrojó la sorpresiva victoria de Néstor Grindetti sobre Diego Santilli. Ahora las nóminas legislativas se integrarán con prioridad bullrichista, que venció al larretismo en siete de las ocho secciones electorales bonaerenses. Pero en el medio, asoma un nuevo elemento: la posibilidad de negociar un acuerdo con La Libertad Avanza, la fuerza liderada nacionalmente por Javier Milei.

Carolina Píparo, la candidata a gobernadora del espacio libertario, se hizo con más del 23 por ciento de los votos en la Provincia. Fue, como bien ella define, la representante opositora más votada, y con esa chapa apretó el acelerador y le propuso a Patricia Bullrich y a Grindetti "dejar" JxC para sumarse a La Libertad Avanza.

"Yo sé lo que es Juntos por el Cambio, lo que es esa mezcla, me fui de ahí en 2021", fue una de las frases que utilizó Píparo en su plan de seducción a la primera fuerza opositora en la Provincia. Según su mirada, ella es la única en condiciones de obtener un triunfo categórico y "desterrar" a Kicillof. Cabe recordar que en las PASO el actual gobernador alcanzó más de 36 puntos, seguido por el macrismo con casi 33, y en tercer lugar La Libertad Avanza con menos del 24 por ciento.

La propuesta que, bajo un concepto el mismo Milei, sería propia de negociaciones políticas dentro de la órbita de "la casta", no fue bien recibida por Grindetti. "Hoy estamos compitiendo y difícilmente podamos estar en una misma fórmula con Píparo", señaló a la prensa el ex intendente de Lanús. Se refirió a la fuerza política liberal como un espacio donde "se extreman algunos conceptos" lo que lleva a tener "divergencias". De todas maneras, no descartó mancomunar esfuerzos luego de las elecciones. Para Grindetti, el lugar para llevar adelante proyectos en común es el Congreso.

En todo este escenario, Diego Santilli optó por el silencio. Un silencio que lleva un par de días. Más allá del video que se hizo público donde se abraza con Grindetti y convoca a trabajar juntos para ganar las elecciones provinciales, el candidato larretista ni siquiera subió ese mensaje a sus redes y tampoco lo compartió. No opinó sobre el resultado y su último posteo en Twitter es la foto cuando emitió su voto el 13 de agosto. Quien lo subió a sus cuentas públicas es el presidente del Club Atlético Independiente, en un intento de brindar un mensaje de unidad.

Ganaron los halcones

El candidato de Bullrich se encontró con un triunfo que pocos esperaban. A priori, las distintas encuestas que se hicieron públicas auguraban un "cómodo" triunfo de Santilli, el hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Era quien traía en sus hombros la construcción de las elecciones legislativas del 2021, donde luego de una interna contra el radical Facundo Manes enfrentó y venció a Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos a nivel provincial. “El mejor candidato de la unidad era el “Colo”, confesaron a este medio desde el equipo de Facundo Manes, quien a última hora se sumó al team larretista.

Como para tener un pantallazo del desenvolvimiento de La Fuerza del Cambio y de Falta Menos para Vivir sin Miedo, las listas bullrichistas y larretista respectivamente, pueden tomarse los 43 distritos que integran la primera y tercera sección electoral. En este Gran Buenos Aires extendido, donde se concentra más del 70 por ciento de la población de la Provincia, Bullrich triunfó en la tira presidencial en 38 distritos, y Larreta solo en 5. Pero en la carrera a la gobernación, Grindetti se hizo con la victoria en 23 municipios y Santilli en 20, lo que demuestra el fuerte arrastre de la ex ministra de Seguridad y el desarrollo territorial que produjo estos años el ex vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires.

De todas maneras, la realidad es que el resultado que definió al candidato a gobernador fue bastante parejo y la diferencia entre ambos fue menor a los 20 mil votos. Como fuerza política, JxC se ubicó segundo detrás de Kicillof quien cosechó más de 250 mil votos por encima del macrismo.

Bajo la premisa del nivel de conocimiento con el que ostentaba cada candidato, el propio grindettismo reconoció por lo bajo que daba una batalla corriendo desde atrás. Un dirigente de peso provincial le contó a este medio una experiencia personal para graficar la situación. “Volviendo de Moreno por la Autopista del Oeste hasta Capital conté 35 megacarteles de Larreta con Santilli, 36 de Massa con Axel y 6 de Bullrich con Grindetti”, dijo al utilizar la alegoría de David y Golliat.

La única diferencia estructural es que la UCR provincial terminó jugando con los halcones, lo que les brindó un peso territorial que el propio apellido de Grindetti no tenía. Con Maximiliano Abad como primer candidato a senador nacional, junto al titular del Foro de Intendentes Radicales como número de Grindetti, el bullrichismo hizo un mejor papel en la provincia.

Como intendente de Lanús, Grindetti no era una figura pública. Durante el 2021 fue el jefe de campaña de Santilli, pero no tuvo un protagonismo a la vista de la sociedad. Cuando se conocieron sus intenciones de ser precandidato a gobernador, pocos se animaban a asegurar que podía terminar siendo el elegido por Bullrich, quien tenía también como opciones a Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y, luego de la baja de María Eugenia Vidal como precandidata a presidenta, al propio Cristian Ritondo. El ex ministro de Seguridad provincial parecía correr con ventaja, pero finalmente encabezó la lista de diputados nacionales.

Santilli es más conocido que Grindetti en la mayoría de los distritos bonaerenses, pero quedó preso de una interna nacional que fue mucho más encarnizada de lo esperada. Así, la lista de los halcones se hizo con la victoria en siete de las ocho secciones electorales de la provincia y primereó en la conformación de las listas de cara a la Legislatura. Cuatro de las secciones eligieron diputados y cuatro senadores.

Según el propio reglamento de la fuerza macrista, quien pierda la interna obtiene el segundo y quinto lugar en la lista. Pero hay un detalle: en caso de que las nóminas estén encabezas por dirigentes del mismo género y en el marco de la Ley de Paridad provincial, la decisión de JxC fue que la integración de los casilleros sea de dos en dos.

De la primera a la cuarta

En la primera sección que se extiende desde el norte al oeste del conurbano, la fuerza vencedora fue UxP con casi 100 mil votos más que JxC en la tira de la gobernación. Dentro de la interna, el triunfo a nivel provincial fue de Grindetti, pero por un escaso margen que, a falta del escrutinio de algunas mesas, sólo obtuvo 10 mil votos más que Santilli en una región en la que sufragaron más de 3 millones de personas.

En lo que respecta a la Legislatura, la Primera sección elige 15 diputados. Aquí la coalición macrista pone en riesgo cinco bancas, pero de repetir los números obtenidos en las PASO lograría retenerlas. La nómina, entonces, quedó liderada por Juan José Esper (Bullrich); Ana Rita Sallaberry (Bulrrich); Agustín Forchieri (Larreta); Oriana Colugnati (L); Martín Culatto (B); Silivina Samparisi (B); Walter Carusso (L); y María Eugenia Brizzi (L).

Carusso, legislador vinculado a Gustavo Posse, es, junto a Brizzi, quienes buscarán retener su silla respecto a las elecciones de 2019.

Para la Segunda sección, al norte de la provincia, la elección la Legislatura pone en juego cinco senadores. Hoy tres pertenecen al peronismo y dos a JxC. Luego de una interna donde Grindetti venció por un tercio más de votos a Santilli, el macrismo retendría sus dos senadores con una lista que quedó liderada por María Emilia Subiza (B), secundada por Juan Manuel Rico Zini (L). Ambos serían caras nuevas en el recinto.

En la populosa Tercera sección, el candidato a gobernador de Bullrich volvió a tener un triunfo ajustado sobre el de Larreta, donde los superó por con algo más del 51 por ciento de los votos en la interna. La integración de la lista que competirá por las nueve bancas del Senado provincial que se ponen en juego tendrá a Jorge Schiavone (B) al frente, seguido por Florencia Arietto (L); Hugo Reverdito (B); Andrea Escribano (B); Hernán Albisu (L) y Claudia Rucci (L).

El cambiemismo pone tres sillas en juego, donde Rucci es la única con chances de renovar. La realidad, que de repetirse los resultados obtenidos el 13 de agosto, JxC solo retendría los tres lugares que ya ostenta.

En la Cuarta sección, JxC venció como fuerza a UxP. Más allá de eso, de mantenerse los números actuales, el macrismo perdería uno de los siete diputados que pone en juego. Son 14 en total los que se eligen en octubre. Grindetti ganó la interna con un más del 55 por ciento de los votos y llevará como primer candidato a Valentín Miranda, un joven radical apadrinado por el candidato a vicegobernador del bullrichismo, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

Miranda estará secundado por Silvina Vaccarezza (B); Luciano Bugallo (L); María Laura Ricchini (L); Fernando Rovello (B); María Victoria Martínez (B); Víctor Aiola (L); Lourdes Zaccardi (L); Gerardo González (B); y Ana Laura Suárez (B). De esta manera, Bugallo que en 2019 asumió por la tercera sección, tendrá la posibilidad de renovar su banca. También el propio Miranda, así como Ricchini y Rovello.

De la quinta a la octava

En la sección de la costa bonaerense, se elegirán 11 diputados, de los cuales JxC pone cuatro en juego. De repetirse los números de las PASO, la coalición macrista sumaría una nueva banca. En esta región, Grindetti también triunfó sobre Santilli por un ajustado 55 a 45 por ciento.

Así, JxC competirá en la sección donde votaron más de 820 mil personas en las Primarias con una nómina encabezada por Diego Garciarena y Sofía Pomponio, ambos del bullrichismo. Los seguirán Matías Civale (L); Romina Braga (L); Raúl Cadaá (B); Johanna Panebianco (B) y Fernando Muro (B). Sólo la marplatense Panebianco, cercana a María Eugenia Vidal, intentará renovar si sillón la Cámara Baja.

En lo que respecta a la Sexta sección, el triunfo fue de JxC, UxP quedó segunda y LLA tercera. De repetirse los resultados del 13 de agosto, el macrismo perdería uno de los tres senadores con los que cuenta en manos de los libertarios. La lista definitiva también es la imagen de un triunfo de Grindetti sobre Santilli en la interna.

Con un total de cinco bancas del Senado en juego, la nómina de la oposición quedó encabezada por Nerina Neumann (B). El resto de los nombres son: Alex Campbell (B); Karina García (L); Daniel Di Paolo (B); María Luz Bambaci (L); y Pablo Romera (B). Campbell, fiel soldado de Vidal, buscará acceder al Senado luego de haber sido cuatro años diputado por la primera sección.

En la Séptima, sección del centro de la provincia, la victoria fue de JxC por sobre UxP. La interna macrista también la ganó Grindetti, con más del 52 por ciento de los votos. Así, la nómina con la que buscarán retener los tres diputados que ponen en juego estará liderada por al radical Alejandra Lorden (B), seguida de Martín Endere (L); María Cristina Quibus (B); y Marcelo Di Maggio (B). Sólo Lorden estará en camino por la renovación.

La Octava sección, la capital bonaerense, es la única donde Diego Santilli se ubicó por encima de Néstor Grindetti. El municipio gobernador por Julio Garro era, incluso, el elegido para llevar a cabo el cierre de campaña de Larreta pero nunca se dio. En esta región se eligen tres senadores, donde dos quedaran en manos de la mayoría y una en la primera minoría.

Si los números en octubre vuelven a ser los mismo que en las PASO, JxC logrará retener sus dos sillas que pone en juego a través de Marcelo Leguizamón Brown (L) y Lorena Tetaz (L). El tercer lugar quedó para el bullrichista Marcelo Romero.