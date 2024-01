DOMINGO 21

CINE

No hay osos Jafar Panahi ha dejado una marca imborrable en la cinematografía iraní. Su carrera se vio marcada por su detención en 2010, cuando figuras del cine internacional abogaron por su liberación. A pesar de enfrentar una condena de seis años de prisión y veinte años de prohibición para realizar películas, Panahi persistió. Su valentía se vio recompensada al ganar el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín por Taxi en 2015. No hay osos retrata dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos ocultos e inevitables, la fuerza de la superstición y la mecánica del poder.

A las 17.30 y 21.20, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $1500.

Réimon Después del suceso mundial de Los delincuentes, una de las películas más importantes del 2023, es un momento ideal para revisitar la filmografía de Rodrigo Moreno. Este largometraje cuenta la historia de Ramona, una empleada doméstica que reparte su tiempo trabajando por horas en algunos departamentos de la clase media porteña y un edificio de oficinas en el que se encarga de la limpieza cuando ya no queda nadie más que el guardia de seguridad. Los empleos son inestables y cuando el guardia es reemplazado por otro mucho más joven, la soledad de Ramona se ve amenazada.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

MÚSICA

El Jose Esta banda nació en el emblemático barrio del Albaycín de Granada en el año 2015, de la mano de el granadino Jose Miguel Romerosa en letras, voz y guitarra y Alberto Sapillo en bajo, a los que más tarde se une el también jiennense Nano Díaz en batería, Juanma García Navia en flauta y teclados y Julián Suárez en guitarra eléctrica. El grupo firma canciones de diversos estilos que mantienen la raíz originaria de la formación cautivando con sus mensajes y su manera de desenvolverse frente al público. Después de presentarse en Montevideo, El Jose continúa en Buenos Aires su gira latinoamericana.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $10000.

ARTE

Carlos Trilnick Con curaduría de Marcela Römer, Paisajes políticos reune un reducido conjunto de fotografías y videoinstalaciones realizadas entre 1989 y 2019 que sirven como introducción al universo de este artista, curador, divulgador y docente considerado pionero del videoarte en la Argentina y Latinoamérica. Trilnick falleció a temprana edad en 2020, dejando un extenso corpus de proyectos que marcan un punto de inflexión en la historia local del arte multimedia y dan testimonio de su compromiso con la historia, la educación, los derechos humanos y la memoria.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Entrada: desde $500.

ETCÉTERA

Dibu flash Espacio de dibujo y composición a cargo de Carrie Bencardino. La actividad propone descubrir la potencia de una práctica visual diferente. Bencardino explora la escena cultural de Buenos Aires para construir, desde un diálogo con la técnica del tatuaje, nuevas agitaciones visuales. Orientado a niños y niñas de 9 a 13 años.

A las 16, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

LUNES 22

CINE

Ciclo Dumont Gran oportunidad para conocer el enfoque audaz del cineasta francés Bruno Dumont. Este ciclo explora algunas de sus obras distintivas, entre las cuales destacan dos títulos sobre la figura de Juana de Arco. El interés del director por este personaje refleja su fascinación por figuras históricas que han desafiado las normas establecidas y han experimentado una profunda conexión con lo trascendental. Ambos films ponen el foco en sus años formativos, pero mientras uno lo hace con una narrativa convencional, otro toma elementos de la música y de la danza para ilustrar el camino de Juana hacia su propósito divino.

Hasta el 5 de febrero. Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

Arturo a los 30 Diez años después de su gran debut (Juana a los 12), Martín Shanly vuelve con una comedia en donde deja entrever sus toques rejtmanianos. Arturo asiste a la boda de una amiga de la que está distanciado. En el trayecto entre la iglesia y la fiesta, se produce un accidente del que Arturo consigue salir ileso. A partir de ese momento, una serie de recuerdos comienzan a desplegarse en forma de flashbacks que involucran las personas más significativas de sus últimos tiempos.

A las 15.15 y 22.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Después del ensayo Es el mejor homenaje a los actores y directores de teatro, en este caso, tal como le sucediera al propio Bergman, a las actrices: su musa durante años y su hija. Después del ensayo recorre la delgada línea entre la imaginación y la realidad, la obsesión y la normalidad, explora el significado del arte en nuestras vidas y en la sociedad. Como siempre, Ingmar Bergman lo hace con gran intensidad personal y humanidad. Actores: Osmar Nuñez, Vanesa González y Silvina Sabater. Dirección: Daniel Fanego.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $9000.

ARTE

Pop up Para darle la bienvenida al 2024, Gachi Prieto propone un recorrido por una serie de obras en pequeño formato de sus artistas y artistas invitados. Con más de 200 para elegir, los invita a disfrutar de los collages enmarcados de Andrés Sobrino que acompañan y dialogan con las serigrafías homogéneas y sinuosas de Matilde Benmayor. Hay muchas estampas diferentes del colectivo Lengua en la Calle, en donde participa la artista Julia Masvernat y que conviven en el pop up con los dibujos de paisajes ficticios y criaturas misteriosas de Bárbara De Lellis.

De lunes a viernes de 14 a 19 y sábado de 15 a 19, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Salón de Artes Este recorrido premia a artistas argentinos y residentes de todo el país. Más de 200 obras premiadas y seleccionadas en las categorías de pintura, escultura, dibujo, grabado y monocopia reunidas en una exposición que da cuenta de la escena artística local. En el marco de los 40 años de democracia, el Museo Sívori realiza desde hace más de 60 años uno de los eventos más importantes para las artes plásticas. La muestra de su Salón Manuel Belgrano es un reconocimiento a los artistas y una oportunidad para que crezca el patrimonio cultural del museo.

De miércoles a jueves y lunes de 11 a 19, Sabados y domingos de 11 a 20, en el Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: desde $500.

MARTES 23

ARTE

En dos tiempos Las pinturas exhibidas en esta muestra corresponden al primer momento de madurez creativa de Germaine Derbecq. Una época marcada por la cercanía con su maestro André Lhote, sus amigos Le Corbusier, Juan Gris, Maurice Raynal y el matrimonio con Pablo Curatella Manes. Es el período en el que la artista metaboliza las implicancias del primer modernismo de su Francia natal. En ambas escenas prevalece un clima de cierta ensoñación marcada por cortes lumínicos que van más allá de cualquier apunte naturalista. En esta atmósfera las figuras parecen estar al borde de una disolución. Texto de Federica Baeza.

De martes a domingo de 13 a 18, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

Barroco ao po’i Habituada a la atmósfera del monte y la selva misionera donde nació, Mónica Millán aprendió a cultivar el conocimiento por la naturaleza, así como también advirtió las tensiones entre la cultura regional prehispánica y colonial. Entre poéticas oníricas y otras territoriales, la obra de esta artista cataliza la relación entre labores domésticas heredadas y la educación artística formal en un recorrido que lleva más de 30 años de producción, cuyo trazado se asemeja más al curso de un río que a un recto camino. En Barroco ao po’i la artista vuelve sobre su cauce para reiniciar una búsqueda que comenzó dos décadas atrás. Hasta el 26 de enero.

De lunes a sábado de 12 a 17, en W Galería, Defensa 1369. Gratis.

Pintura imposible El óleo es tierra alquimizada y barro sublimado, y posee una vida larga porque su materia sigue activa por mucho tiempo. Es un corazón volcánico adormecido que actúa sigilosamente mientras la superficie parece plana e inmóvil. Silvia Gurfein se apropia de esta ponencia para construir una táctica que hace posible lo inasible de la imagen, y simultáneamente su búsqueda por develarla. La pintura como heterotopía de tiempos mezclados que se materializan en un presente cargado de pasados. Gurfein siempre supo que lo visible aloja múltiples temporalidades, y que la historia de la pintura es parte de la cultural visual en su conjunto.

De lunes a viernes de 13 a 19, en Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

Collages Puede visitarse la muestra colectiva con obras de Pat Andrea, Carlos Arnaiz, Washington Barcala, María Bayá, Monica Canzio, Diana Chalukian, Florencia Gechter, Kenneth Kemble y Liliana Porter, entre otros. El collage ingresa en el arte de la mano de Picasso y Braque, en el siglo XX. Si bien es difícil precisar cuál de los dos influyó sobre el otro, el consenso es que ambos artistas se influyeron mutuamente. Hasta el 29 de febrero.

De lunes a viernes de 15 a 19, en Jorge Mara-La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

ETCÉTERA

En movimiento Espectáculo didáctico astronómico recomendado para niños y adolescentes. Cuando estamos sentados frente a una PC, por ejemplo, tenemos la sensación de estar inmóviles. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A nivel cósmico todo está en movimiento. El Sol arrastra a su sistema planetario alrededor del centro de la Vía Láctea y hasta nuestra galaxia se desplaza incesantemente a través del espacio.

A las 14.30, en El Planetario, Av. Figueroa Alcorta y Av. Belisario Roldán. Entrada: $1200.

MIÉRCOLES 24

ARTE

Las Lagunas Puede visitarse la muestra colectiva de Fernanda Laguna, Susana Laguna, Cinthia Laguna y Alguna Laguna. “Por momentos somos tiernas o tontas, por momentos extremadamente sexuales y otras veces nos desborda el enojo. Somos todas esas sensaciones y nos fragmentamos cada vez que algo nos pasa. Quizás por eso escribimos diarios o poemas, hacemos música, muestras o nos enamoramos, para tratar de ensamblar un pedacito con otro intentando que algo encastre. Recomponer alguna de todas esas partes rotas es hermoso, porque aunque nunca funcione, nos convierte en una otra”. El texto de sala es de Rodrigo Barcos.

De miércoles a viernes de 15 a 19.30, en Selvanegra Galería, Av. Córdoba 433. Gratis.

Oro y mugre Rosemberg Sandoval excava la violencia en Colombia en torno al narcotráfico, la iglesia, el Estado, el desarraigo indígena y sus precedentes precolombinos, a través de una poética visual y de manejo de sensaciones para lograr lo que define como “el poder de lo marginal”. A través de medios como el dibujo, la fotografía, el video y la performance, Sandoval realiza acciones sobre y con los objetos denunciando situaciones de desigualdad generadas tanto por los conflictos bélicos de desterritorialización, como por políticas inoperantes que ponen en vilo los derechos fundamentales. Curaduría: Karime García Martínez.

De lunes a viernes, de 12 a 17, en W Archivo, Viamonte 452. Gratis.

MÚSICA

Tangos cruzados Favrizio Mocata, ecléctico pianista siciliano, activo en el tango y en el jazz y el multipremiado armonicista argentino reconocido entre los mejores del mundo, Franco Luciani, presentan este álbum con base en el tango, que contiene desde obras tradicionales hasta piezas propias y contemporáneas, potenciadas por la improvisación y el juego libre. Participa como invitado especial Pablo Motta en contrabajo, quien será parte de esta noche de presentación.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

CINE

Mover (lo que no se ve) Mara Ávila demuestra su habilidad para explorar temas personales con sensibilidad y profundidad. En su nueva película, la directora no se aparta de lo íntimo, ya que ella misma forma parte del trío de protagonistas junto a Majo Nóbile y Caro Villa. El eje central del film se encuentra en la interconexión entre las tres bailarinas, quienes comparten no solo el espacio escénico, sino también sus pensamientos más íntimos. Durante la cuarentena, Ávila, Nóbile y Villa tejen sus performances con reflexiones sobre la danza como una expresión artística y terapéutica. La película captura la esencia de la danza como un lenguaje que va más allá de lo físico, siendo una herramienta para explorar emociones y enfrentar desafíos internos.

A las 19, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Piaf La obra recrea la vida de la cantante francesa Édith Giovanna Gassion, mundialmente conocida como Édith Piaf, que se convirtió en un icono de la canción francesa. El espectáculo hace un recorrido por las canciones más sobresalientes de su carrera en un repertorio de 13 temas musicales. Elena Roger vuelve a su papel protagónico consagratorio dirigida por Jamie Lloyd.

A las 20, en el Teatro Liceo, Av. Rivadavia 1499. Entrada: desde $6000.

JUEVES 25

ARTE

Todavía nuestro Cuenta el texto de sala de Javier Villa: “Tal vez el freezer de Foguel no sea otra cosa que una mente colectiva dormida, protegida por palomas. Una mente que al despertar se derrite para volverse a unir y generar nuevas formas. ¿Podremos crear la fórmula para cristalizar o congelar nuestros sueños? Todavía nuestroapuesta a un surrealismo traslúcido, más cercano a los desfasajes de escala y los cambios de estado del viejo movimiento, que a las pesadillas de lo monstruoso que pululan en la actualidad. Un surrealismo donde el presente –irreal e inexplicable– se derrite para dar lugar a un futuro colectivo”.

De martes a sábado de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

MÚSICA

El Mundo Limón El show de esta banda se caracteriza por la cantidad de climas que presenta, una parte del show tocando la música con tintes de rock nacional de los 80’s que pueden encontrar en su disco Circo Fantastik Pipol, una etapa del show llamada Bass Set donde Choki, líder del grupo, se cuelga el bajo y despliega toda la electricidad del funk más sucio, invocando a la clásica meditación del chakra cogote, donde al menos seis bajistas pasan por el escenario y también momentos de intimidad.

Todos estos estados hacen a la atmósfera de El Mundo Limón, más que un recital, es una experiencia.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $3000.

Axel Milanés Pasando por su producción como cantautor, e incluyendo también obras de diversos trovadores de la isla caribeña, el cubano Axel Milanés propone en su concierto un encuentro con la diversidad poética, musical y de ideas de la canción y la cultura cubanas, para celebrar al ser humano, la sensibilidad y la vida, desde la figura del cantor y su guitarra.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $3000.

Miles 50's Este quinteto presenta la música de Miles Davis de los años 50's. Una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, Davis se paseó por todos los estilos durante toda su carrera. Durante los ’50 su música se centró en el cool y el bebop, que es lo que homenajean Sergio Wagner, Ricardo Cavalli, Dante Picca, Jerónimo Carmona y Eloy Michelini.

A las 20, en Thelonious, Nicaragua 5549. Entrada: $7700.

TEATRO

La gran renuncia Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad de vida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición. La gran renuncia aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación permanente que provoca el teléfono celular. Elenco: Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes y Lisandro Fiks. Dramaturgia y dirección: Lisandro Fiks.

A las 20.15, en el Paseo la Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: desde $9500.

VIERNES 26

FOTOGRAFÍA

Our Playground Ana Aizer es una fotógrafa argentina actualmente radicada en Nueva York. Nacida en Buenos Aires. Ha trabajado junto a artistas como Residente, Miranda!, Ca7riel, Louta, El Zar y más. Ahora, presenta su nueva serie fotográfica que comprende una mirada personal de edificios y lugares icónicos que son intervenidos y resignificados a través de la presencia de la mujer y su sexualidad. Por eso, en las imágenes se pueden ver el famoso edificio neoyorquino Flatiron, el obelisco de Buenos Aires y el Big Ben de Londres conviviendo con piernas de mujeres que se suman a la obra en un tamaño aumentado, tomando la misma dimensión que los edificios.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en El Cultural Thames, Thames 1426. Gratis.

CINE

Dueto Continúa en cartel un film sobre la amistad entre dos hombres que nada predisponía a reunir. Diferencia de edad, de formación, de carácter. Una misma pasión: los libros. Una misma certeza: la potencia de lo imaginario. El film explora la trama de experiencias compartidas, disputa y reencuentro, que fueron trazando a lo largo de los años el camino de una amistad perdurable. De Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

ARTE

Alfombra mágica En palabras de la curadora Clara Ríos: “Apenas se ingresa a la sala, una pieza imponente se instala de manera categórica, pero también con las sutiles disonancias, fantasmagorías, alusiones, reverberaciones y paradojas ópticas que le son tan caras a Juan Andrés Videla. Conviven aquí la atención, las veladuras y las transparencias, las atmósferas y los espacios, las superficies y las profundidades, las apariciones y los reflejos, para que surja, sin que se haya disipado del todo la incertidumbre, una de las tres grandes variantes de punto de vista a partir de las cuales Videla parece erigir los dilemas de su abordaje”.

En Galería Miranda Bosch, Montevideo 1723. Gratis.

El ojo y la forma Puede realizarse una visita guiada de la muestra de Carlos Alonso, junto a Mariana Marchesi y Silvana López. La potencia de la pintura de este artista irrumpe en la escena plástica y gravita en el imaginario visual de la época, en el que se entrecruzan la política, lo social y la cultura, con una singularidad que remite a las consideraciones de la mirada y de la forma.

De 18 a 20, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

MÚSICA

Fernández Fierro Se presenta la orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena. Regresa a los conciertos en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro, shows que son verdaderas celebraciones de un tango visceral y poderoso. La agrupación de más de veinte años de vida presenta nueva formación y repertorio, y también están presentes los tangos de Ahora y siempre, su último disco de estudio. Además, la orquesta lidera un proyecto colectivo que los lleva a organizarse como cooperativa, editar sus discos de manera independiente y administrar su propio club.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: desde $7000.

SÁBADO 27

TEATRO

La farsa de los artistas Dos compañías teatrales distintas están preparando un espectáculo. En su proceso de ensayos, veremos situaciones hilarantes, cómo estos personajes crean, tienen conflictos consigo mismxs, con sus compañerxs, con el texto y la dirección, poniendo en crisis los vínculos de poder dentro del proceso artístico. ¿La creación es para disfrutar o padecer? ¿Quienes toman las decisiones en el proceso artístico? ¿Dónde finaliza la "verdad" y comienza la "ficción"? ¡Bienvenidos al banquete! Con dirección de Pallakí y actuaciones de Analia di Núbila, Karina Ginette Fernández, Florencia Magenta y Vivi Pérez.

A las 20.30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $6500.

La fuerza de la gravedad De un tiempo a esta parte, las obras de Flores Cárdenas proponen un juego con el lenguaje que resulta engañosamente sencillo, pero en el fondo está lleno de trucos escénicos. Inevitablemente, los espectadores van a recordar –es decir, volverán a pasar por el corazón– las singularidades de sus amigos, lo que los desmarca de tantos otros amigos que existen en el mundo. La última pieza de este dramaturgo trata de la amistad en general y en particular, de por qué sucede, qué pasa cuando se rompe. En este caso, inspirado en el vínculo entre director y actriz (Laura Lopez Moyano), ambos vuelven a unirse después de haberse distanciado, por motivos que no revelan.

A las 21, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $2000.

CINE

Cambio cambio Continúa la película de Lautaro García Candela (Te quiero tanto que no sé). Pablo tiene 20 años, vivió en Olavarría y ahora trabaja en la peatonal Florida tratando de sobrevivir en un mundo laboral desgastante. Cuando se enamora de Florencia, quien le muestra la ciudad de otra forma, decide trabajar vendiendo dólares en el mercado negro. Ante una inminente corrida cambiaria, intentará aprovechar la oportunidad para dar un golpe con sus amigos y cambiar su destino. Con Ignacio Quesada y Camila Peralta.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Historias para armar Taller para infancias que se realiza con la selección de rompecabezas para armar a partir de la exposición Pintores de la historia. Comienza en el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. A partir de 6 años. No requiere inscripción previa y es necesario que las personas acompañantes permanezcan durante la actividad. Actividad al aire libre. No se suspende por lluvia.

A las 16, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

MÚSICA

Nuevo día El festival que cruza a una nueva camada de bandas emergentes de la escena alternativa post-pandémica, llega para iniciar su temporada 2024 con dos escenarios, más de dice artistas en escena, ferias, stand, juegos y más. Tras sus exitosas ediciones en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Montevideo, el festival caracterizado por hermanar generaciones de una nueva era hace un nuevo desembarco. Entre los artistas que encabezan la programación se encuentran Barbi Recanati, Buenos Vampiros y Mujer Cebra.

A las 18, en la Ciudad Cultural Konex, Av. Sarmiento 3131. Entrada: desde $8000.

