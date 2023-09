La pelea de Patricia Bullrich con el fantasma de Mauricio Macri

Por Werner Pertot

Patricia Bullrich tuvo un encuentro con Mauricio Macri del que dijo bien poco. En las últimas horas, sumó frases públicas en las que da a entender que las cosas no están demasiado bien con el ex presidente, quien tuvo gestos hacia Javier Milei. Primero, la candidata presidencial dijo que estaba presentando a las "nuevas caras" de Juntos por el Cambio, de las que ella -aseguró- es la líder. Y luego sentenció: "No tenemos que estar más presos de Macri". Así graficó el frío que corre entre ellos por estos días en los que Macri no aclara que no acompañará un gobierno de Milei.