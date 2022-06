Este jueves 2 de junio, el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ampliación de la Corte Suprema con el apoyo de 12 gobernadores. Al respecto, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés opinó que la iniciativa es “un disparate jurídico” y aseguró que es "inconstitucional". Además, se refirió a las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales del 2023.



"El proyecto de ampliación de la Corte es el disparate jurídico más importante de la era democrática de la República Argentina”, sentenció el correntino en diálogo con Toma Y Daca por AM750. Para Valdés, el sistema judicial “es perfectible”, pero se manifestó en contra de la propuesta de sumar 20 magistrados al Supremo Órgano de Justicia.

"No podemos disolver la Corte so pretexto de que no nos gustan las resoluciones”, manifestó en relación con la discusión entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. En ese sentido, el dirigente de la UCR planteó la necesidad de generar estabilidad en el Poder Judicial para garantizar la “seguridad jurídica”.

Todos a las PASO

Consultado por el papel del radicalismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Valdés destacó las figuras del diputado nacional Facundo Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Además, sostuvo que "el radicalismo está construyendo una alternativa de poder para el 2023" y aclaró que será "dentro de Juntos por el Cambio".

Respecto de una eventual candidatura a la presidencia de Mauricio Macri, el dirigente radical explicó que, de presentarse, deberá participar de la interna y competir para que surja una fórmula de consenso.