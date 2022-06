El histórico arquero Gianluigi Buffon llenó de elogios al argentino Ángel Di María y hasta lo comparó con Diego Armando Maradona, en medio de su posible llegada a la liga italiana para vestir la camiseta de la Juventus.

"Di María en la liga italiana sería como Maradona, ¿me explico? Hoy la Serie A está empobrecida a nivel técnico y Ángel tiene calidad de sobra", sostuvo Buffón, ex compañero de "Fideo" en el Paris Saint Germain de Francia.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el mítico portero italiano ponderó las virtudes del extremo argentino. "Supera al rival con una facilidad impresionante, es decisivo de cara al arco, es bueno dando asistencias, corre por todo el campo y puede cumplir múltiples roles. En pocas palabras: es un jugador de fútbol", resumió Buffon para dejar en claro su postura en favor de que el jugador fiche con el club italiano.

Ante las dudas que genera la edad del argentino, Buffon minimizó ese hecho y se puso como ejemplo. "¿Que Di María ya tiene 34 años? Yo tengo 44 y sigo jugando, la edad no importa. Las motivaciones, la pasión que le pones a tu trabajo, tu determinación son mucho más importantes. Si Di María decide tomar la decisión de ir a la Juve , significa que está listo para hacerlo", argumentó Buffon, emblema histórico del club italiano.

Por último, se refirió a la parte personal del ex volante de Central, destacando su profesionalismo: "Hablamos de un profesional ejemplar, además de un muy buen tipo, que no afloja ni un poco, que lucha no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Y ese temperamento combativo combina unas cualidades técnicas realmente increíbles".