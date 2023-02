A poco más de tres años del femicidio de Daniela Cejas, en Santa Fe, y a pocos días de que se venza la prisión preventiva del acusado, comienza hoy el juicio contra Javier Sen. Se trata del hombre de 51 años que fue detenido semanas después del hecho, y tras haberse mostrado en las marchas por justicia y en la despedida a la víctima, que era vicepresidenta de la organización Generar, dedicada al acompañamiento de víctimas de la violencia machista. Sus compañeras la recuerdan cada día y hoy convocan a toda la comunidad y al movimiento feminista a los Tribunales de la ciudad capital, para unirse en el pedido de "Justicia por Dani", quien fue asesinada en el interior de la misma sede de la asociación donde luchaba contra la la violencia de género, la noche del 18 de enero de 2020. El pedido de pena de la Fiscalía y la querella es de prisión perpetua y se estima que a fines de la semana que viene se conocerá el veredicto.

“Con la intención de quitarle la vida, el acusado atacó a Cejas con golpes de puño y la asfixió a través de maniobras compresivas sobre el cuello y las cervicales”, recordaron desde la Fiscalía sobre el caso que se ventilará en debate a partir de hoy y durante cinco jornadas por las que pasarán más de cincuenta testigos.

Para los acusadores, "el delito fue cometido en un claro contexto de violencia de género. Tal como se planteó en las distintas instancias del proceso, mantenían una relación desigual de poder basada en el control permanente que él ejercía sobre ella”, aseguraron sobre lo que será parte de la acusación.

El debate estará a cargo de un tribunal integrado por los jueces Pablo Ruiz Staiger (presidente), Leandro Lazzarini y Nicolás Falkenberg. La fiscal será Ana Laura Gioria, y la querella de la familia estará representada por la abogada Carolina Walker.

Según está estimado, este viernes el debate comenzará con los alegatos de las partes y las primeras pruebas, mientras que lunes y martes continuarán los testimonios. En tanto, el jueves 16 está previsto que se realice la audiencia en la que el tribunal dará a conocer la sentencia.

"Después de tantas dilaciones y demoras, cuando incluso faltaba poco para que venciera la preventiva del acusado, empieza este juicio por el tan ansiado pedido de justicia por Daniela", señaló Liliana Loyola, presidenta de Generar. "Tenemos expectativas. Se dieron todas las variables habituales, mirado desde la perspectiva de género, para que se hable de la figura del femicidio, para lo que corresponde perpetua. Nuestra línea no es punitivista, porque a Dani no nos la devuelve nadie, pero otra persona podría ser víctima de lo mismo. Además, porque en nuestro país hay casos prácticamente todos los días y no tenemos políticas contundentes de prevención, asistencia y acompañamiento para que esto no suceda más", lamentó sobre situaciones que siguen viendo desde la organización que acompaña a víctimas.

La abogada querellante recordó las características en torno al caso: "La víctima era una militante y activista que fue asesinada dentro de esa ONG que asiste a víctimas de la violencia de género, donde ella trabajaba y era vicepresidenta. Es un caso que tiene un plus hasta político, porque explica el desprecio absoluto no solo a la figura de la mujer, sino también como una burla hacia la lucha contra la violencia de género. Este hombre estuvo en el velorio, en las marchas, intentó manipular testigos y familiares", señaló Walker.

Cuando imputó a Sen, la fiscal Gioria indicó que "la modalidad que eligió para causarle la muerte (a Cejas) da cuenta de una clara expresión de superioridad sobre la vulnerabilidad de la víctima y de denostación por su condición de mujer”; y se refirió al agravante por el vínculo: “Además de ser compañero de trabajo de la víctima (él estaba a cargo del sonido en eventos), el hombre investigado mantenía una relación sentimental con ella”.

Daniela tenía 41 años, una hijo y una hija. Su cuerpo fue hallado por su marido -de quien, según dijeron allegados en aquel momento, se estaba separando- el 19 de enero en la sede de Generar. La acusación fiscal indica que el femicidio se produjo la noche anterior, entre las 21 y las 23 horas.