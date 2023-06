Alejandro Garnacho, uno de los juveniles recien incorporados al plantel del Seleccionado nacional, afirmó que se siente argentino pese a haber nacido en España y que su deseo es jugar para los campeones del mundo en la inminente doble fecha FIFA de este mes.



"Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora, ya se dará", expresó el delantero del Manchester United en una entrevista con TyC Sports desde la concentración del seleccionado en Beijing.



Nacido en España pero con raíces argentinas por su mamá, Patricia, Garnacho, de apenas 18 años, contó que su "mamá y toda su familia es argentina y por circunstancias de la vida ella se fue a vivir a España y conoció a mi papá". El delantero, quien por una lesión no pudo participar de la ventana de amistosos de marzo, recién ahora se pudo sumar por primera vez al seleccionado mayor conducido por Lionel Scaloni.



"Yo quiero ser parte del grupo y participar de la Copa América y también del Mundial", deseó Garnacho quien además lamentó la decisión del United de no dejarlo jugar el Mundial Sub 20 en la Argentina. "Les pedí por favor pero me dijeron que no podía. Igualmente lo seguí desde Manchester", expresó.



"El Mundial de Qatar fue increíble, una locura. Argentina y 'Leo' (Messi) se lo merecían", consideró "Ale", como lo llaman sus nuevos compañeros de Selección. "Los compañeros me recibieron bien, me animan y me apoyan. No hablé mucho con Messi, es increíble tenerlo cerca, parece que no es real", relató el juvenil con admiración indisimulable por el capitán del seleccionado argentino.

"Por lo que leo en las redes, sé que mucha gente me quiere y me aprecia, pero también sé que otra no. Lo entiendo. Simplemente por la decisión que tomé de jugar para Argentina la mayoría me quiere y estoy agradecido por eso. Voy a devolverles ese amor en el campo", señaló Garnacho quien agregó que "con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante. Para que supiera antes de la lista que iba a estar".

"El entrenador-prosiguió Garnacho- me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar", completó el extremo izquierdo quien espera sumar sus primeros minutos con la Argentina en el amistoso del próximo jueves ante Australia en China.