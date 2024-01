Un hombre ruso fue asesinado de un tiro en el pecho por "motochorros" en la puerta de su casa de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, cuando se encontraba junto a un amigo. La víctima estaba pronta a ser padre en unos días.

El crimen se produjo anoche, poco antes de las diez, cuando el ruso Eugenio Sipatov (40), se encontraba con un amigo en la puerta de su vivienda sobre calle Monseñor Hladnik y San Vladimiro. Los dos hombres estaban sentados en la vereda, con la espalda contra el frente de la casa, cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motos lo sorprendieron a punta de pistola, según se advierte en imágenes tomadas por una cámara de seguridad.

Si bien la persona que acompañaba a Sipatov logró escapar, la víctima fue abordada por los ladrones y al resistirse, le dispararon por la espalda. La bala salió por el pecho y a los pocos minutos, el hombre murió.

Una moto en venta

Sipatov vivía en Lanús junto con su mujer, quien va a dar a luz a un bebé de la pareja en pocos días. El hombre, que había adoptado la nacionalidad argentina con su nombre de pila castellanizado, era programador, vendía criptomonedas y, además, estaba terminando de construir su casa, donde fue ultimado por los delincuentes.

Según el informe policial, en la madrugada del lunes el Juzgado de Garantías de turno, tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, solicitó allanamientos en el Barrio 10 de enero con el objetivo de detener a los ladrones, siguiendo el dato de la venta de una moto. De hecho, se comprobó que uno de los delincuentes ofrecía una moto Honda Twister color blanca, similar a la involucrada en el hecho, por una suma irrisoria. El muchacho había sido visto con el mismo rodado horas antes por el barrio.

Intento de reanimación

Un vecino contó cómo intentó reanimar junto a otro en forma infructuosa al hombre baleado: "Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo. Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo. Cuando llega la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador pero se dieron cuenta que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía".

Por su parte, Vlada Suxov, pareja de la víctima, relató cómo fue el momento en el que observó a través de las cámaras de seguridad el crimen de su marido: "Fue un segundo, le quisieron robar y lo balearon". Ella misma también le hizo maniobras de reanimación, tal como se ve en un video viralizado en redes. Vivían en Argentina desde 1999.

Hasta el momento no hay detenidos por el crimen, pero fuentes del caso confirmaron que ya hay personas identificadas por lo que se esperan posibles capturas para las próximas horas.