Para las venideras elecciones legislativas, el departamento San Martín renovará tres bancas de diputados, una de ellas, es la de la actual integrante de la Cámara Baja y que intentará repetir cuatro años más su mandato, Gladys Paredes, quien asegura que seguirá trabajando “por la gente y para la gente como lo he venido haciendo”, y con “un compromiso presente en territorio”.

“Yo no soy de las personas que solamente va a la Cámara o asiste por Zoom, sino que para mí la presencia territorial es fundamental”, sostuvo la legisladora, que explicó que no necesita la campaña para recorrer “cada rincón del departamento”, debido a que lo hace permanentemente. “Eso es un sello distintivo que me caracteriza, mi compromiso en cada una de las tareas que emprendo”, añadió.

El primer problema que tiene San Martín, para Paredes, es el alto porcentaje de desocupación, y hacia allí quiere apuntar si es que resulta elegida para seguir representando a ese departamento en la Cámara Baja. “Voy a solicitar y traer capacitación en oficios desde provincia y nación”, detalló, y sumó que ya se debe dejar de hablar siempre del petróleo como una fuente de trabajo en la zona, y comenzar a hablar de “un proceso de industrialización serio y, por qué no, pensar en nuevas industrias con productos regionales y locales para paliar esa desocupación”.

La médica de Tartagal supo hacerle frente desde su actual banca en la Legislatura a la gestión de Gustavo Sáenz, cuando a principios de 2020 no se avanzaba con la emergencia sanitaria y sí con la Ley de Reforma Judicial para incorporar nuevos jueces de Corte, mientras morían niños por desnutrición y falta de condiciones sanitaria en el norte de la provincia. Además, denunció en más de una oportunidad las carencias de recursos en los hospitales públicos del departamento San Martín. Sin embargo, no tuvo un lugar entre los nombres elegidos por el Frente de Todos para las elecciones provinciales, y el proceso la encontró encabezando una de las listas del Frente Gana Salta.

Paredes asegura que siempre luchará por mejorar las condiciones de salud en el interior provincial, “porque si bien ha cambiado algo en cuanto a que se ven caras nuevas de profesionales, no va a cambiar el resultado por la necesidades que hay acá”.

“El norte y sus tres departamentos, San Martín, Rivadavia y Orán, han sido olvidados por décadas, necesitamos más médicos, enfermeras, y cambios de estructuras, que están obsoletas en cuanto a la cantidad de población y demanda y su correlación con los trabajadores de la salud existentes”, indicó. Y recordó que ella presentó un proyecto para reformular esa estructura en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en 2013, “y hasta el día de hoy no se aprobó”.

Con respecto a la campaña que se está llevando a cabo en medio de protocolos para evitar más contagios de coronavirus, reconoció que es atípica “porque se pierde la costumbre de salir en grupos casa por casa o realizar actos”, y dijo que, al menos en su caso, están cuidando todas las normas de seguridad y difundiendo sus propuestas a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

“Obligamos a cada una de nuestras listas cuidar a rajatabla los protocolos y no perder esa línea”, detalló la candidata; recordó que ni bien comenzó la campaña sufrieron la pérdida por covid de uno de sus integrantes, el candidato a concejal en primer término por Tartagal, el pastor Alfredo Chavarría.

Paredes destacó que conformó un equipo en todo el departamento que le genera esperanzas por lo representativo, ya que acompañándola en segundo término está el contador Horacio Carrizo, de General Mosconi, mientras que tercera va la maestra Cinthia Vuistaz. Y dijo sentirse orgullosa de haber integrado en sus listas a concejales a miembros de los pueblos indígenas, “era una deuda que tenía, porque yo siempre en la Cámara hablo de inclusión, pero la verdad que cuando vas a terreno te das cuenta que no se practica”.

En la ciudad de Tartagal, una de esas listas está íntegramente representada por miembros de las comunidades indígenas, “ellos la conformaron y la armaron, yo lo único que hice fue conseguir el partido”, expresó la candidata. Es la lista encabezada por Luis Segundo, miembro del Pueblo Wichí, que va por el partido FE dentro del Frente Gana Salta.

En Aguaray también pudo fomentar la incorporación de una mujer de los pueblos originarios en primer lugar, “es Margarita Molina, ella es de Campo Durand”. Lo mismo sucedió en Salvador Mazza, con Marcos Segundo, “que también conforma una lista compuesta por referentes de los pueblos”. Así como en General Ballivián, en donde el coordinador de las comunidades wichí de esa localidad, Jonathan Feliz, que ya fue concejal, intentará volver a ocupar una banca en ese municipio acompañando a Gladys Paredes.

La diputada resaltó como un dato no menor que es la única mujer que encabeza una de las nueve listas que disputarán las tres bancas en juego en San Martín. “Eso habla mucho de la presencia de mujeres que falta, porque se dificulta mucho para nosotras en todos los ámbitos de nuestras vidas”, sostuvo.

Por último, sobre la posibilidad de contar en Salta con la carrera de Medicina a partir de 2022, tal como lo anunció el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Víctor Claros, Paredes sostuvo que es un gran sueño que si se cumple le dará la oportunidad a muchos jóvenes que por falta de esa posibilidad hoy terminan estudiando otras carreras, “allí también se expresa la Salta desigual en cuanto a quienes se pueden ir de la provincia a estudiar y quiénes no”, afirmó. Además, destacó que se podrán formar médicos compenetrados con la realidad local, “cuando se van a Córdoba se encuentran con otra realidad, y muchas veces se terminan quedando encandilados por las luces de las grandes ciudades”.