Bajo el hashtag "Solidaridad con Sanna" (Solidarity with Sanna, en Inglés), mujeres de Finlandia comenzaron a publicar videos en fiestas para apoyar a la primera ministra Sanna Marin, luego del escándalo generado por la filtración de unos videos donde se la ve bailando y cantando desenfrenadamente en celebraciones privadas.



En este contexto, varias internautas publicaron videos en Twitter, en los que se las ve filmándose de fiesta, bailando y bebiendo como lo hizo la dirigente finlandesa, pero no en tono de burla, sino con la intención de defender el hecho de que Marin tenga "una vida privada" y que pueda "vivir como ella quiera".

También han subido videos mujeres de otros países como Dinamarca y Noruega, por lo que a muchos medios les sorprendió que el apoyo a Marin haya traspasado las fronteras.

En contrapartida, y tras la filtración de los videos, muchos ciudadanos indignados le exigieron a la primera ministra que se haga un test de drogas y brinde más información sobre los festejos.

Sanna Marin se sometió a un test de drogas

El viernes pasado, la primera ministra llamó a su segunda conferencia de prensa sobre la polémica para informar que efectivamente se realizó un testeo de drogas y sustancias, para responder las acusaciones sobre sus capacidades y "limpiar su reputación".

“Hoy me sometí a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana”, anunció Marin, y volvió a remarcar que no hizo "nada ilegal".

"Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba", añadió.



Por otro lado, Marin tuvo que volver a defenderse debido a que durante esa misma jornada se volvió a filtrar un nuevo vídeo que habría sido filmado en el fin de semana del 4 al 6 agosto.

"Creo que mi capacidad para trabajar era realmente buena. No hubo reuniones conocidas en los días que estuve de fiesta. Tampoco recuerdo una sola vez que haya habido una situación repentina en medio de la noche para ir al Palacio del Consejo de Estado", se defendió.

Y cerró: "A mí también me concierne la presunción de inocencia y me gustaría que no se lanzasen estas acusaciones. Confío en que la gente entienda que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se pueden separar".

El Inicio del escándalo

El jueves pasado se filtró en redes sociales un video de Sanna Marin que la muestra bailando con amigos y celebridades en una fiesta privada, lo que algunos consideraron fue un comportamiento "irresponsable" para una persona con tal investidura.

“No tengo nada que ocultar. Pasé la noche con amigos de fiesta. Bailé, canté e hice cosas legales. No consumí ninguna droga, por lo que no es un problema hacer una prueba de drogas, pero también creo que es bastante especial que se requiera algo como esto”, expresó la funcionaria de 36 años a la prensa de ese país.