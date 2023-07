El Gobierno bonaerense autorizó a los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aumentar hasta un 18% sus cuotas de agosto de 2023. Sumado al ajuste del 15,6% de julio y el 9% permitido para septiembre, el tercer trimestre del año cerraría en 42,6%. Desde la cámara de colegios privados reclaman que el incremento es “insuficiente” y exigen 5 puntos porcentuales más para ese período.

De acuerdo al compromiso firmado en febrero entre el Ejecutivo provincial y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el Gobierno bonaerense definió este viernes los topes de aranceles para los niveles Inicial y PP, Secundaria, Sec. Técnica, Agraria y Especializadas en Arte y Superior. Cada institución debe informar el valor de su próximo cuota antes del 18 de agosto, según la resolución oficial.

Cómo quedaron las cuotas para agosto y septiembre

Los topes para las cuotas de los colegios privados varían de acuerdo al nivel de enseñanza y porcentaje de subvención que recibe cada institución en particular. El esuqema aplica solo para aquellos establecimientos que reciben este tipo de ayuda estatal.

Para las de nivel Inicial y PP con 100% de subvención, el máximo de la cuota queda en $7.387 en la cuota de agosto; el tope asciende gradualmente en la medida que se reduce la subvención: a $13.630 (80%); $17.429 (70%); $26.104 (60%); $30.371 (50%); y $33.384 (40%).

En Secundaria, $8.141 (100%), $15.424 (80%); $21.400 (70%); $31.462 (60%); $34.713 (50%); y $43.381 (40%).

En Sec. Técnica, Agraria y Especializadas en Arte, los máximos son de $9.386 (100%); $17.662 (80%); $24.347 (70%); $36.033 (60%); $40.640 (50%); y $49.651 (40%). Mientras que para educación Superior: $10.635 (100%); $18.550 (80%); $23.805 (70%); $30.207 (60%); $33.837 (50%); y $42.371 (40%).



Los montos de septiembre



En nivel Inicial y PP con 100% de subvención, el tope quedará en $8.052; y ascenderá gradualmente a $14.857 (80%); $18.998 (70%); $28.454 (60%); $33.105 (50%); y $36.389 (40%).

En Secundaria, $8.874 (100%), $16.813 (80%); $23.327 (70%); $34.294 (60%); $37.838 (50%); y $47.286 (40%).

En Sec. Técnica, Agraria y Especializadas en Arte, los máximos de septiembre serán de $10.231 (100%); $19.252 (80%); $26.539 (70%); $39.276 (60%); $44.298 (50%); y $54.120 (40%). Por último, para Superior: $11.593 (100%); $20.220 (80%); $25.948 (70%); $32.926 (60%); $36.883 (50%); y $46.185 (40%).

Los colegios privados consideran "insuficiente" el aumento

En AIEPBA plantean que la actualización del 42,6% no alcanza para cubrir los costos. A modo de rechazo, enviaron una carta al Gobierno provincial a principios de mes y luego una carta documento en donde exigieron un 21% retroactivo a julio a pagarse en 5 cuotas. Además, consideran que en septiembre debería ser del 11%.

Es decir, desde la cámara piden 5 puntos porcentuales acumulativos de diferencia (3 en el primer tramo y 2 en el segundo), "que termina siendo una diferencia de entre 7 y 8% en lo que va en lo del año", afirmaron a Página|12.

Las fuentes consultadas de la Dirección de Educación y Cultura bonaerense, por su parte, aclararon el procedimiento para definir el porcentaje: "Se llega a un equilibrio político entre el aumento a los docentes, la suba de la inflación y la necesidad de que las instituciones privadas tengan ingresos para no afectar su sostenibilidad pero también la necesidad de no golpear los bolsillos de las familias".



Por otra lado, en AIEPBA señalan un segundo punto que tiene que ver con el momento en qué se habilitan los aumentos: mientras que el acuerdo paritario docente definió que el incremento salarial se comenzara a pagar desde el 1° de julio, denuncian que la suba de los topes de las cuotas se habilita a partir de agosto.

Aún así, el titular de AIEPBA, Martín Zurita, planteó otro reparo. "Por más que nos hubiesen dado lo que necesitamos, el problema es que no podemos trasladarlo a las cuotas porque muchas comunidades no lo pueden pagar. Por eso necesitamos otro tipo de intervención del Estado. La solución ya no es solamente el tema aranceles, sino a nivel integral ver qué está pasando con el sector", expresó.



En la organización piden, para alrededor de unas 160 escuelas "que están en riesgo de cierre", la condonación o suspensión de intereses o un plan de facilidades respecto al IPS; además de ayudas como la reducción de contribuciones patronales de AFIP o IPS o lo que fue el ATP y el Repro en época de pandemia, para “evitar el colapso”.

