El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, presentaron oficialmente a la Argentina como sede del Mundial Centenario 2030 "a costo cero y en democracia", con una fuerte reivindicación al rol de Estado como actor clave para la concreción del proyecto.



En una conferencia de prensa conjunta en el complejo Lionel Messi de Ezeiza y a la que asistieron también el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens, los presidentes de los clubes de Primera División y algunos del ascenso, Tapia remarcó que la Argentina recibirá uno de los tres partidos inaugurales sin ningún gasto y destacó que será "el Mundial de la democracia". Por su parte, Massa, manifestó su orgullo por recibir la máxima cita de la FIFA, que empezará "con la Selección nacional y en Argentina gobierne quien gobierne en 2030".



"Es un orgullo y una satisfacción personal, como Estado tuvimos la tarea de avalar este proyecto, pero no quiero dejar de reconocer a 'Chiqui' Tapia y a toda la dirigencia del fútbol argentino por dejar al país bien alto", destacó el ministro, quien agregó: "Muchos dicen que somos un país de mierda, pero esto es la demostración frente al mundo de que no lo somos. Podemos brillar y ocupar un lugar de preponderancia", valoró Massa.



Tapia le agradeció al candidato presidencial, a quien llamó "compañero", por el apoyo del Estado en la organización en tiempo récord del Mundial Sub 20 este año, lo que fue decisivo para que Argentina fuera incluida en la organización del Mundial 2030. "Ayer fue el día más importante para el fútbol argentino desde que me toca estar en la gestión de AFA, después del 18 de diciembre de 2022", aseguró Tapia junto a la Copa ganada ante Francia en Qatar.



"El fútbol argentino tiene una capacidad enorme, pero sin un Estado que acompañe no hubiera sido posible. Tenemos un enorme desafío que asumiremos cuando te toque conducir este país", afirmó Tapia en un fuerte respaldo político para el candidato de Unión por la Patria. El presidente de la AFA recalcó que el Mundial tendrá "costo cero" para Argentina y Massa adelantó su deseo de que el partido programado en el país pueda jugarse en el interior. "Me gustaría que sea con una mirada federal: Córdoba, Santiago del Estero o Mendoza", destacó.

Massa y Tapia vienen aceitando una creciente relación política en los últimos meses. Clave en ese acercamiento resultó Pablo Toviggino, el influyente tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal que nuclea a las ligas del interior del país. Toviggino responde a un histórico aliado de Massa, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el mes pasado llegó a pedir públicamente el voto al candidato de Unión por la Patria.



El próximo 27 de octubre, un día antes de la final de la Copa Sudamericana, Tapia y Massa compartirán una reunión con los presidentes de Paraguay, Uruguay, de la Conmebol y las Federaciones de Fútbol de cada país. La dirigencia de Conmebol tratará de ampliar la oferta de partidos en Sudamérica, algo que será gestión de su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez.



Tapia, además, contó que el capitán de los campeones del mundo, Lionel Messi fue el primero en enterarse de la noticia sobre la sede, la noche previa al anuncio. "Lo noté muy contento, feliz de que Argentina pueda ser protagonista. Uno siempre sueña de que pueda estar ahí, cuando venga vamos a charlar", señaló el presidente de la AFA.